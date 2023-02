Foto: Paeria de Lleida

La Cambra de Comerç de Lleida va acollir la trobada del Comitè Organitzador de FormaOcupa (Saló de la Formació i Ocupació de Lleida) que es va reunir per ultimar els preparatius de la pròxima edició del certamen, que tindrà lloc els dies 23 i 24 de febrer del 2023.

El Saló s’articularà en tres eixos bàsics: la formació, l’ocupació i l’emprenedoria. FormaOcupa repeteix el seu format presencial amb la voluntat d’esdevenir una fira oberta a tota la ciutat i a tot el territori, amb la finalitat de donar a conèixer l’àmplia oferta formativa i l'ecosistema d'ocupació i emprenedoria de Lleida. FormaOcupa es planteja com un punt de trobada entre tots els i les joves, i les persones en general que volen formar-se, trobar feina i millorar professionalment i, les empreses que cerquen talent.

El Comitè Organitzador està format per representants de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), Fira de Lleida, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), els sindicats UGT i CCOO, la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), la Cambra de Comerç i Indústria, la Diputació de Lleida i PIMEC. Aquest comitè s’anirà ampliant amb les diferents entitats i actors del territori.

El regidor d’Ocupació i Responsabilitat social, i president de l’IMO, David Melé ha explicat que “el primer dels tres eixos, la formació, pretén donar resposta a les necessitats d’orientació acadèmica i professional dels joves, i de totes aquelles persones de qualsevol edat que en tinguin necessitat” i ha afegit que “l’objectiu és presentar la més amplia i variada oferta formativa d’entitats i empreses públiques i privades que ofereixen formació i orientació en FP, graus universitaris, estudis superiors, màsters i postgraus, formació ocupacional i continuada i tota la formació complementària que capaciti i permeti millorar les possibilitats d’inserció laboral”. Melé ha agraït la col·laboració de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, i ha valorat molt positivament les sinergies amb les entitats que organitzen i col·laboren en aquest certamen.

Jaume Saltó, president de la Cambra de Lleida, va destacar que “a hores d’ara, ja són més de 60 les entitats i empreses que han confirmat la seva presència a la Fira, i ja estan planificades més de 50 activitats en diferents formats; jornades, ponències, tallers, etc.”. Es pot trobar tota la informació de la Fira al web https://formaocupa.com/

Després de tres anys, la Fira FormaOcupa torna al Pavelló 4 de Fira de Lleida amb demostracions específiques que complementaran els diferents espais de conferències i tallers, juntament amb l’Espai Benvinguda, l’Espai Educació, l’Espai Singular Prepara’t, l’Espai d’Impuls Professional, l’espai Orienta i l’Espai de les professions on es podran trobar oportunitats laborals, empreses de diversos sectors, i on s’orientarà i assessorarà els i les joves i les seves famílies de cara al seu futur acadèmic i laboral.

Així mateix, hi estaran presents els centres de Formació Professional del territori, Universitats, Acadèmies i altres centres formatius per tal de presentar i orientar en la seva nova oferta educativa del 2023-2024. També es comptarà amb experts tant d'orientació per a la formació, com d’orientació laboral, adreçats a assessorar a les persones que estiguin buscant una millora professional i, per mostrar les possibilitats d’ocupació en el seu sentit més ampli, incloent-hi l’accés al mercat laboral i les diverses ofertes de treball, l’assessorament i l’orientació laboral i en drets laborals, així com oferiran assessorament per l’impuls a l’emprenedoria, oportunitats de negoci i autoocupació.

Oriol Oró, director de Fira de Lleida, s’ha mostrat satisfet i ha destacat que “FormaOcupa és un projecte ambiciós que va més enllà de l’edició del 2023 i que compta amb la complicitat de tots els agents del territori integrats en el comitè organitzador i amb una estreta col·laboració pública-privada entre patronals empresarials i sindicats, conjuntament amb l'administració pública en l'àmbit de l'educació i l'ocupació”.