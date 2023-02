Carnaval de Lleida / Paeria

El Carnaval de Lleida viurà un dels seus moments més àlgids aquest dissabte a la tarda amb la Gran Rua de Carnaval. La Guàrdia Urbana de Lleida ha previst alguns desviaments i talls de trànsit per facilitar i garantir la seguretat dels participants i assistents a la desfilada.

La Gran Rua, que iniciarà el recorregut a les 18 hores el proper dissabte, sortirà del carrer de Santa Cecília, al costat dels Camps Elisis, i passarà per l’avinguda de les Garrigues, el Pont Vell, l’avinguda de Francesc Macià i la rambla de Ferran, per desfer el recorregut i tornar fins al punt de sortida.

Amb l’objectiu de garantir la formació prèvia, la desfilada i la sortida posterior de la comitiva de carrosses i comparses que conformaran la Rua, s’han previst els següents desviaments en l’itinerari:

Sobre les 15 hores es tallaran els vials d’accés als Camps Elisis, i únicament es permetrà accedir al seu interior a les carrosses i comparses que participaran en la Rua. Els punts de tall seran les cruïlles de Camí de Granyena amb Av. Tarradelles, Av. Alacant amb Eduardo Velasco i Santa Cecília amb Av. Garrigues.

Sobre les 17 hores està previst tallar l’Av. Garrigues i el Pont Vell, per donar seguretat al públic que es concentrarà en la part inicial del recorregut i afavorir el muntatge de les tanques de contenció que operaris de l’empresa de serveis instal·laran en la cruïlla de l’Av. Garrigues amb carrer Santa Cecília.

Sobre les 17.30 hores està previst iniciar la resta de desviaments que permetin deixar lliures de circulació la totalitat del recorregut de la Rua. A tal efecte es desviarà l’Av. Madrid a l’alçada de la Pl. Espanya. Es desviarà l’Av. Segre a l’alçada del C/Roger de Llúria i el carrer Anselm Clavé a l’alçada del C. Comtes d’Urgell. Es permetrà circular per l’Eix Príncep Viana – Victorià Muñoz en ambdós sentits. Aquest trànsit no podrà entrar des de la Pl. Berenguer cap a l’interior de la Rambla Ferran.

Els desviaments de trànsit previstos es mantindran fins que concloguin les tasques de neteja de la calçada i la retirada de les tanques de protecció que es col·locaran, per seguretat del públic, en diferents punts del recorregut de la Rua.

A més, des de la Guàrdia Urbana de Lleida es fan algunes recomanacions:

No es podrà creuar el riu amb el vehicle pel Pont Vell a partir de les 17 h. Qualsevol dels altres ponts han de permetre el trajecte sense dificultats.

Els veïns del barri de Noguerola podran entrar i sortir de la zona per l’avinguda del Segre (sector Pardinyes). Per la seva banda, mentre duri la Rua, la connexió amb vehicle entre el barri de Pardinyes i el centre de la ciutat no es podrà fer per l’avinguda del Segre. S’haurà de realitzar per Comtes d’Urgell i Prat de la Riba

Els autobusos de les línies que circulen per l’itinerari de la Rua també seran desviats.

El pas de la Rua del Carnestoltes per la plaça d’Agelet i Garriga alterarà, com en anteriors edicions, el normal funcionament del pàrquing soterrat de la plaça de Sant Joan entre les 17 i les 20 hores.

Recordem que l’estacionament de vehicles estarà prohibit en tot l’itinerari de la Rua. S’iniciaran les tasques de senyalització del circuit el dijous dia 16 de febrer pel que fa al carrer Santa Cecília i el divendres dia 17 de febrer per a la resta de l’itinerari. L’objectiu persegueix aconseguir que el circuit quedi lliure de vehicles.