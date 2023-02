Fotografia darxiu duna rau il·legal celebrada a França. | @EP

Entre unes 400 i 500 persones participen en una festa il·legal des de divendres a la tarda als terrenys d'una masia a Torà (Lleida), han explicat els Mossos d'Esquadra aquest diumenge.

La policia catalana té un dispositiu muntat a la zona i fa controls d'accés per evitar que se sumin més persones, a més de fer proves d'alcoholèmia als que surten del recinte, i de moment no hi ha detencions ni s'ha intentat desallotjar la zona.

Una altra festa il·legal també està en marxa des de divendres a la tarda al municipi de Sarral (Tarragona) amb unes 700 persones i en la qual els Mossos van detenir dissabte dos participants per presumptament atemptar contra l'autoritat, que han quedat en llibertat amb càrrecs.