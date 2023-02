L'acte se celebrarà a l'Auditori Municipal Enric Granados. Foto: Viquipèdia

La Paeria de Lleida distingirà 33 empreses i organitzacions de la ciutat per la seva atenció i sensibilitat vers les entitats del Tercer Sector. L’Auditori Municipal Enric Granados serà l'escenari, el pròxim dimarts 21, de l’acte de lliurament dels diplomes, que aplegarà el conjunt d’empreses reconegudes així com les entitats que les han proposat. L’alcalde, Miquel Pueyo, presidirà l’acte amb la regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall.

Enguany, la iniciativa celebra la 10a edició, i amb les empreses i organitzacions reconegudes aquest 2023, ja són 245 les que han rebut el diploma per la seva acció social i solidària. L’acte pretén donar visibilitat al treball que el teixit empresarial fa per la comunitat i per atendre les necessitats en l’atenció a les persones.

Una de les prioritats de la Paeria és aconseguir i gestionar la complicitat entre entitats, organitzacions i teixit econòmic i emprenedor de la ciutat per establir aliances i donar continuïtat als projectes que donen suport a les persones. L’aportació que es fa per ambdues parts repercuteix positivament i aporta en la transformació social de la ciutat.

El reconeixement a l’acció social i solidària a Lleida és una iniciativa que vol servir per distingir aquelles empreses, organismes i entitats que durant l’any anterior han demostrat una atenció i sensibilitat especial a les demandes que es donen a la societat i que es cobreixen a través del tercer sector, d’entitats d’acció social, de solidaritat, de cooperació i de desenvolupament.

El reconeixement es fa a través de les propostes que fan les mateixes entitats de Lleida que, l'any passat, rebessin l'ajut d’alguna empresa que els permetès endegar accions i/o projectes perquè pugui ser una acció reconeguda públicament. La col·laboració es pot materialitzar de diverses formes: amb aportacions econòmiques, de mitjans, amb voluntariat, dedicant unes hores de l’empresa a realitzar activitats concretes a l’entitat o insercions laborals, entre altres.

Per això, es vol destacar aquest esforç i dedicació que repercuteix en el valor del sector empresarial lleidatà. L’acte es fa coincidir al voltant del Dia Mundial de la Justícia Social, que se celebra el 20 de febrer.