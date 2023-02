Un participant en la jornada. Foto: Universitat de Lleida

Posar-se en la pell d'una persona cega o amb baixa visió en algunes de les seves activitats quotidianes, com esmorzar o navegar per Internet, van ser les experiències que una trentena d'alumnes del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives de la Universitat de Lleida (UdL) van experimentar el matí del 20 de febrer.

L'objectiu de la jornada Tecnologia a cegues, organitzada en col·laboració amb l'ONCE, era sensibilitzar l'alumnat perquè entengui els problemes que poden tenir les persones amb discapacitat visual i baixa visió a l'hora de utilitzar la tecnologia i, fins i tot, en una activitat quotidiana com és menjar, explica la seva professora, Afra Pascual Almenara. "La idea és que tastessin en la seua pròpia pell aquests obstacles per tal que en el futur puguin tenir-ho en consideració en els seus dissenys de sistemes interactius", afegeix.

Els estudiants van esmorzar amb uns antifaços posats i després van anar al Laboratori Disseny web de l'Escola Politècnica Superior (EPS) per navegar pel web amb un lector de veu, tal i com ho fan les persones cegues, i també fent servir unes ulleres especials que simulen baixa visió. "D'aquesta manera s'han pogut adonar dels problemes reals que té aquest col·lectiu d'usuaris i que ells com a futurs dissenyadors webs podran resoldre amb dissenys més inclusius i accessibles", ha afegit Pascual, que ha estat acompanyada de Marcelino Cid i Mayka Cruz, director i tècnica de Rehabilitació de l'ONCE a Lleida, respectivament.

Cid va apuntar que "la tecnologia està cada cop més present en la nostra vida i les persones amb discapacitat visual necessiten eines inclusives que permetin realitzar tot tipus d’activitats en igualtat de condicions. Formar i conscienciar sobre això als futurs dissenyadors i dissenyadores web és essencial perquè la bretxa tecnològica quant a discapacitat desaparegui el més aviat possible i deixi pas a la plena accessibilitat”.