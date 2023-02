Fèlix Larrosa / @EP

L’Agrupació del PSC de Lleida i Units per Avançar han segellat aquest dimecres l’acord per concórrer plegats a les eleccions municipals de la ciutat de Lleida, el pròxim 28 de maig. El candidat del PSC a l’alcaldia de Lleida, Fèlix Larrosa, s’ha congratulat per l’aliança “perquè tenim una proposta de ciutat àmplia, que suma perfils de persones amb diferents sensibilitats, però que tenen un objectiu compartit, que és el de governar Lleida amb sentit comú, amb l’ambició de fer-la més capital, amb empatia i escoltant la ciutadania”.

Larrosa ha explicat que l’entesa, avalada per l’Executiva de l’Agrupació del PSC de Lleida, “dona continuïtat a la col·laboració entre al Parlament de Catalunya entre el PSC i Units per Avançar des del 2017, “i ens permet compartir la voluntat d’oferir a la ciutadania una alternativa a l’actual govern de la Paeria mitjançant una estratègia compartida i un programa electoral conjunt”. “La llarga trajectòria política i els valors de compromís, d’implicació i de treball ens sumen per buscar el consens permanent en la presa de decisions i per governar per a totes les lleidatanes i lleidatans”, ha manifestat Larrosa, que ha afegit que “durant aquests quatre anys ens hem dedicat a fer una oposició constructiva, però hem trobat a faltar lideratges forts”.

L’acord entre el PSC i Units per Avançar estipula que les dues formacions acordin la composició de la candidatura que concorrerà el 28 de maig, treballin el programa electoral plegats, creïn un grup municipal conjunt a la Paeria i que els regidors i regidores de cadascuna de les formacions, en aquelles votacions i decisions municipals relatives a la consciència personal, puguin votar de manera diferenciada. El coordinador del Cercle de Lleida d’Units per Avançar, David Pàmpols ha afirmat que “amb Fèlix Larrosa compartim el diagnòstic de la ciutat i tenim molt clar el projecte que cal per a la Paeria. Més enllà de recrear-nos en el que no funciona a la ciutat de Lleida, el que volem és fer una campanya en positiu de tot els que necessiten els i les ciutadanes de Lleida per gestionar el dia a dia de la Paeria amb un projecte de ciutat per al futur. Es tracta de governar el present i gestionar el futur”. David Pàmpols ha afegit que “volem projectar una Lleida forta i estem convençuts que plegats serem més forts i potents. Lleida necessita un plantejament valent, ampli, transversal i decidit, que ens ajudi a sumar, perquè no podem esperar més”.

La presidenta de l’Agrupació de Lleida, Teresa Cunillera, ha destacat que l’acord firmat aquest dimecres “permet llançar un missatge molt esperançador per a la ciutat de Lleida perquè l’experiència ens ha demostrat que el que dignifica la política i el que dona la confiança a la ciutadania és que siguem capaços d’arribar a acords i d’oferir una plataforma en què la mateixa ciutadania se senti representada”. “Volem una Paeria que torni a tenir complicitat i una interlocució honesta i àgil amb les veïnes i els veïns”, ha conclòs Cunillera.

Finalment, el secretari general d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha destacat que “compartim el diagnòstic que Lleida no funciona, i per això pensem en allò que es pot fer. Tenim una candidatura d’un ampli espectre al servei de la ciutadania que s’encarregarà com pertoca de la gestió del dia a dia de Lleida”.