El primer tinent d'alcalde també ha explicat que treballen per donar retirada a les cabines telefòniques, també en desús, que obstaculitzen el pas a la via pública.

A finals d’aquesta setmana ha estat enderrocat el quiosc que es trobava a l’encreuament entre el carrer Segrià i el Passeig de Ronda. Aquest petit immoble fet de totxo havia estat en servei durant molts anys, però actualment des del seu tancament, es mantenia en desús i ja només resultava un impediment per a la circulació dels vianants per aquesta zona.

En aquest sentit, la Paeria ha procedit a la seva demolició de l’estructura d’aquest quiosc per tal de facilitar i alliberar l’espai, afavorint així la mobilitat i el pas per la via pública en aquesta vorera.

El primer tinent d'alcalde i regidor del barri, Toni Postius, ha afirmat que "es tracta d'una actuació que ens hem marcat com a govern municipal per endreçar la via pública, facilitant el pas dels vianants, i traient obstacles de les voreres. En aquest sentit, aquest quiosc feia molt temps que estava en desús i era un element que es trobava obsolet i ja no tenia cap sentit mantenir-lo a la via pública".

En aquesta mateixa línia, Postius ha explicat "que estem treballant per comprometre una data per la retirada de les cabines telefòniques que també ocupen espai a la via pública i de les que ningú en fa cap ús".