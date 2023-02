Nazarii Mandziuk s'incorporarà a en Liubov Ryha i Mohammed El Hamzaoui que, com ell, també van fugir de la guerra. | @EP

Aquest mes de febrer, Nazarii Mandziuk s’ha incorporat al Departament de Joventut LleidaJove per fer un voluntariat europeu de sis mesos de durada fent tasques de dinamització juvenil.

Aquest jove ucraïnès de 21 anys ha arribat a Lleida fugint del conflicte bèl·lic i ha decidit fer un voluntariat per gaudir d’aquesta oportunitat, adquirir noves competències i, alhora, compartir els mateixos valors que promou el programa europeu: solidaritat, altruisme, amistat, inclusió, respecte, democràcia, participació, ciutadania europea...



Dos joves d’Ucraïna més, Liubov Ryha i Mohammed El Hamzaoui, van arribar a Lleida el passat mes de maig i continuen fent el seu voluntariat en diferents serveis municipals.



Aquest voluntariat és possible gràcies al finançament de la UE, a través del programa “COS EUROPEU DE SOLIDARITAT”, i a la gestió que es du a terme des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida, amb una doble finalitat: per una banda, acollir a joves de diferents països perquè facin el seu voluntariat a l’Ajuntament i, per una altra, ajudar a joves de la nostra ciutat perquè facin el seu voluntariat a l’estranger.



Per aquest motiu, tots els dilluns a les 18 h a l’edifici de LleidaJove del carrer La Palma es fa una xerrada informativa adreçada a la gent jove de Lleida perquè coneguin aquesta experiència d’aprenentatge no formal i de mobilitat juvenil que ofereix el Departament de Joventut de la ciutat.