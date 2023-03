Marxa lenta de tractors a Lleida - Unió de Pagesos

Més de 400 tractors han col·lapsat aquest divendres la ciutat de Lleida en una marxa lenta per exigir mesures per acabar amb la plaga de conills que està afectant els camps.

La manifestació ha estat convocada per la plataforma Pagesos o Conills , i s'ha dirigit des de diferents punts de la ciutat cap a l'Avinguda Prat de la Riba, on hi ha els serveis territorials de la Conselleria d'Acció Climàtica. Aquí han protagonitzat un moment tens quan, alguns dels assistents a la manifestació, han llançat conills vius, i alguns també morts, contra la porta de la delegació.

Aïda Gascón , d'AnimaNaturalis, ha denunciat la crueltat d'aquestes imatges, on es pot veure a conills agonitzant, i ha llançat una proposta als agricultors perquè solucionar la crisi dels conills: "Les guineus són un dels depredadors principals dels conills. Prohibiu als caçadors caçar-los i l'ecosistema es recuperarà de la destrossa que han fet", ha afirmat en un tuit recollit per CatalunyaPress i on també adjunta el vídeo del moment: