L'acte institucional. Foto: Paeria

Lleida ha volgut recordar les més de 7.000 persones que van estar recloses al camp de concentració franquista ubicat a La Seu Vella entre 1938 i 1940. La plaça Guifré I va ser l'escenari de la celebració de l'acte d'homenatge, amb la instal·lació de l'escultura Sequera.

El paer en cap Miquel Pueyo va recordar que la "Seu Vella va ser testimoni d’un capítol fosc de la nostra història, convertint-se en un camp de concentració franquista" i va dir que "en aquest espai de record i memòria obert a la ciutadania, es recuperen uns valors que hem de preservar, com la dignitat d’aquelles i aquells que van lluitar per uns ideals i que ja no tenen veu".

Per la seva banda, la representant de la Plataforma Memorial Seu Vella, Magda Ballester, va reconèixer les accions en termes de recerca d’informació i difusió de la memòria històrica que desenvolupen les entitats que formen part de l’associació.



També van aportar el seu testimoni dos familiars de les víctimes del camp de concentració situat a la Seu Vella; Joan Pinyol, va fer un exercici de memòria històrica explicant les vivències dels darrers dies del seu avi en aquest emplaçament, mentre que Francesc Segura va parlar de l’experiència de la seva família en l’època franquista.