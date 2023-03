Agricultors mostrant els conills - PACMA

Les imatges difoses divendres passat d'un grup de manifestants a Lleida llançant conills vius i morts a les portes de l'edifici de Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida van commocionar les xarxes socials, i des de PACMA se'n van fer ressò immediatament. Aquest dimarts, PACMA i Lex Ànima anuncien que emprenen mesures per la via penal contra les persones que van dur a terme aquests fets.

Podria haver-se produït un presumpte delicte de maltractament animal amb resultat de mort, per la qual cosa emprendran accions legals per tal d'esclarir els fets i procurar que les persones responsables siguin processades pel dany produït.

A les imatges compartides, que han capgirat Espanya, s'observa com els conills són llançats, alguns morts i altres encara vius, i acaben sent trepitjats a terra pel tumult de pagesos mentre que un agent de la policia local els adverteix perquè els envoltin, però les seves indicacions semblen ser ignorades. Cosa que fins i tot podria suposar una possible omissió del deure de perseguir delictes respecte als agents que es trobaven presenciant els esdeveniments.

Des de PACMA i Lex Ànima lamenten "que els manifestants no hagin trobat cap altra forma més efectiva i humana d'expressar-se i que hagin carregat contra els animals una vegada més".

A punt d'un desastre mediambiental

Els agricultors "exigeixen" a l'administració permís per fer servir xarxes nocturnes, caçar a la nit, gratuïtat per practicar la cinegètica mentre duri la suposada plaga i fins i tot l'ús de compostos extremadament tòxics per als éssers vius com el fosfur d'alumini.

Tot i això, un informe tècnic aportat per l'associació de juristes Lex Ánima sobre la situació dels conills als camps de cultiu d'algunes zones de Catalunya aclareix que les principals causes d'aquesta sobrepoblació que està afectant els cultius estan provocades per la intervenció humana : desaparició de depredadors naturals (principalment rapinyaires, guineus i llops; aquests últims peces de gran valor per a la caça major); concentració d'aliments (els camps de cultiu en propicien la reproducció facilitant-los l'accés a aliments gairebé il·limitats); canvis en la gestió agrícola (eliminació de bardisses i matolls que els proporcionen refugi); augment de la superfície cultivada i reintroducció artificial d'espècies.

D'altra banda, en aquest mateix informe s'adverteix del desastre mediambiental que es podria produir si s'autoritzés l'ús d'un compost tan tòxic per a la vida com el fosfur d'alumini, que podria afectar no només els conills, sinó tota la cadena tròfica incloent plantes i éssers humans.

Segons aquest informe, el fosfur d'alumini és un biocida que es pot acumular al terreny i les aigües subterrànies. Afecta la respiració i el metabolisme de les cèl·lules, causant la mort de l'animal que l'ingereix o respira els gasos que deriven del contacte amb la humitat.

Per això, demanen als pagesos que analitzin el problema de fons i no només les conseqüència de dècades de gestió negligent de la biodiversitat. Ni la caça, ni els verins ni la violència solucionen res ; ben al contrari, augmenten el conflicte.