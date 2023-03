Aquesta tendència a la baixa es deu, en gran manera, a la manca de continuïtat a les explotacions i al fet que les jubilacions superen amb escreix les incorporacions de joves. | BINYAMIN MELLISH

El sector agrari de Lleida ha patit una reculada en el nombre d'agricultors i ramaders que cotitzen en el règim especial com a treballadors autònoms . Al febrer d'aquest any, només 4.658 professionals estaven afiliats, cosa que representa una disminució de 351 respecte al mateix període de l'any anterior, tal com ha avançat el Segre.com. Aquesta tendència a la baixa es deu, en gran manera, a la manca de continuïtat a les explotacions i al fet que les jubilacions superen amb escreix les incorporacions de joves.

El sector primari de la regió enfronta nombrosos desafiaments, com ara les dificultats econòmiques i les condicions laborals adverses. A més, l'agricultura i la ramaderia requereixen una atenció constant i dedicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, fet que suposa una càrrega addicional per als professionals del camp. Malgrat tot, la superfície de les explotacions ha augmentat , cosa que es pot explicar per la necessitat d'obtenir rendibilitat a través de negocis de major volum i l'interès de grans empreses a assegurar la seva matèria primera.

En el cas de Lleida, s'observa un increment de la superfície útil mitjana, que ha passat de 33,9 hectàrees el 2009 a 43,2 hectàrees actualment . En el cas de les finques arrendades, s'ha registrat un augment de 14,4-26,5 hectàrees. Tot i aquesta tendència, el sector agrari de la regió afronta altres desafiaments, com el desplegament de les energies renovables i la plaga de conills que afecta els cultius.

Cal destacar que el descens del nombre d'afiliats al règim agrari s'ha registrat tant en homes com en dones. Actualment, només 1.100 lleidatanes cotitzen en aquest règim agrari , cosa que representa una pèrdua de 61 afiliades l'últim any. En el cas dels homes, la xifra ha disminuït de 3.848 el febrer del 2022 a 3.558 el mateix mes d'aquest any, cosa que equival a una disminució de 290 .