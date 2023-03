Els participants fan el símbol de "+" amb els dits i els braços per representar el lema d'aquest any "No som un estereotip, som molt més". | AJUNTAMENT DE LLEIDA

Down Lleida ha celebrat el Dia Mundial de la Síndrome de Down reivindicant les capacitats de les persones amb aquesta condició i la seva inclusió a la societat. L'associació ha organitzat una jornada amb activitats obertes al públic, en què han participat tant els membres com les famílies.

L'esdeveniment principal, conduït per Mariví Chacón , ha tingut lloc a la plaça Sant Francesc, on s'ha donat el tret de sortida amb la lectura del manifest sota el lema "No som un estereotip, som molt més" , a càrrec de Tonet i Esther, membres de l'associació.

La música ha estat la protagonista de la jornada, amb un ball del grup de nadons per transmetre com la musicoteràpia ajuda les famílies de l'associació. A més, Piero Martín i la seva mare han realitzat una exhibició de ball tradicional del Perú anomenat "Marinera".

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde, Miquel Pueyo , i els tinents d'alcalde, Toni Postius Montse Pifarré i Paco Cerdà . També hi han assistit la presidenta de Down Lleida, Maite Montañés , el cap de l'oposició, Fèlix Larrosa , la regidora socialista, Carme Valls , i el subdelegat del Govern, José Crespín .