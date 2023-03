El projecte s'iniciarà amb una prova pilot que consisteix en la instal·lació de pantalles amb càmera i micròfon a les llars de les persones que hi participin amb els quals podran assistir a tallers i activitats en grup. | AJUNTAMENT DE LLEIDA

L'Ajuntament de Lleida ha impulsat un nou projecte denominat provisionalment com "Sèniors meet", amb l'objectiu d'ajudar a socialitzar les persones grans que, per diverses raons, no poden sortir de les seves llars o tenen grans dificultats per fer-ho.



El projecte, que s'iniciarà amb una prova pilot, consisteix en la instal·lació d'uns equips tecnològics a les llars de les persones que hi participin, que inclouen pantalles amb càmera i micròfon i una interfície molt senzilla i intuïtiva.



Des d'aquests equips, les persones participants podran contactar amb grups de temàtiques d'interès personal, com per exemple cuina o tallers, fer activitats de grup com exercicis o activitats en línia i, també, parlar amb un voluntari, entre altres funcionalitats.

PROVA PILOT



Inicialment, està previst que unes vuit persones participin en aquesta prova pilot que es preveu s'iniciarà al mes de maig i que s'allargarà aproximadament uns sis mesos. Així mateix, dins d'aquest pilot també s'ha previst dotar de connectivitat una de les llars de jubilats de la ciutat per tal que les activitats que s'hi realitzin puguin ser seguides i fer partícips a les persones que no poden desplaçar-se. En aquest sentit, el pilot pretén també ajudar a definir un nou model de llars de jubilats.



L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, acompanyat de la tinent d'alcalde i regidora de Presidència, Jordina Freixanet, ha agraït la participació de les entitats i empreses implicades en un projecte que "utilitza la tecnologia per lluitar contra la solitud, un mal estès a diferents col·lectius, però especialment entre la població més longeva de la nostra societat, especialment entre aquells que tenen dificultats per sortir de casa seva".



Per la seva banda, Freixanet ha explicat que "si la prova pilot obté resultats satisfactoris, es plantejarà l'extensió d'aquest projecte a més persones grans residents a Lleida".



Les entitats i empreses que participen en aquesta iniciativa són la Fundació d'Amics de la Gent Gran, que a través dels seus voluntaris farà el seguiment de les persones que participin en aquesta iniciativa i, també, s'encarregarà de les activitats de dinamització, la Coordinadora de Jubilats, que farà el seguiment del projecte, l'empresa Cisco, que proporciona la plataforma de Col·laboració Cisco Webex i els dispositius senzills d'utilitzar que garanteixen la seguretat i privacitat de les comunicacions. Per la seva part l'empresa Datacom.Global adaptarà a les necessitats personals de cada participant i Telefònica, que proporcionarà la connectivitat necessària per a aquelles persones participants en la prova pilot.



"El propòsit de Cisco és crear un futur inclusiu per a tothom", destaca Xavier Azemar, director del Centre d'Innovació de Cisco a Barcelona. "Estem encantats de col·laborar en aquest projecte amb l'Ajuntament de Lleida i la resta d'empreses per ajudar els nostres sèniors a continuar connectats amb el món a través de tecnologies claus per a la digitalització".