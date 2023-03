Un moment de Junta Local de Seguretat. Foto: Aj. de Lleida

En la darrera Junta Local de Seguretat de Lleida es va aprovar el nou Pla local de Seguretat de Lleida. El document ha de constituir el full de ruta on s’ha d’encarar la seguretat els propers anys i parteix de la base i l’objectiu d’aconseguir que els ciutadans se sentin segurs a Lleida, la previsible millora de la seguretat dels lleidatans i lleidatanes i una racionalització de la despesa en seguretat i una gestió eficient dels recursos tant humans com materials.

El Pla aprofundirà en un model de policia de proximitat i que inclou la protecció de les persones i els béns, la policia administrativa, la convivència i el civisme, les emergències i els serveis socials i d’assistència a les persones.

L’objecte del contracte és l’elaboració del Pla local de seguretat de la ciutat de Lleida per al propers quatre anys definint l’anàlisi i diagnosi inicial de situació, establint les línies estratègiques derivades de la diagnosi, els objectius i les accions, així com els mecanismes de seguiment i d’avaluació del Pla. També cal destacar que s’ha nomenat el Juanjo Falcó, assessor tècnic especial d’alcaldia, com a coordinador del procés d’elaboració del Pla.

El paer, Miquel Pueyo, ha explicat que es treballa amb una proposta de calendari d’elaboració del Pla Local de Seguretat no superior a sis mesos, a fi i efecte que pugui ser aprovat a la Junta Local que té lloc durant la tardor.

L’Ajuntament de Lleida disposa d’un Pla local de seguretat viària, també disposa del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) i des de l’any passat del Pla Estratègic de Convivència I Civisme de Lleida 2022-2025. Aquests plans s’han d’acabar de completar amb el Pla local de Seguretat que el podríem definir com l’instrument que, en l’àmbit municipal, a partir d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat, identificant-ne els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia.

El pressupost de la licitació del servei d’elaboració del Pla, que romandrà oberta fins el proper 31 de març a les 10 hores, és de 14.822,5 euros. Està previst que els treballs d’elaboració del pla es puguin iniciar la primera setmana d’abril.

POLICIA DE PROXIMITAT

Miquel Pueyo ha destacat que la proximitat és essencial en els cossos de policia presents a la ciutat. En aquest sentit cal destacar que la central de comunicacions de la Guàrdia Urbana de Lleida ha rebut, durant l’any 2022, un total de 46.064 avisos i requeriments, un 18,51% més que l’any 2021. També cal destacar les gairebé 2000 actuacions d’auxili al ciutadà realitzades l’any passat.

La Junta Local de Seguretat ha fet referència a l’esforç que està realitzant la Paeria per millorar la convivència i el civisme a Lleida. Pel que fa a les denúncies relatives a l’incompliment de les ordenances municipals, cal posar de manifest que les denúncies per molèsties al veïnat s’han reduït en més d’un 55% si comparem l’any 2022 amb l’any 2021.

Cal destacar que el major control dels agents de policia local pel que fa a l’ordenança de neteja i residus s’ha traduït en un major nombre de denúncies per actes incívics. Per exemple, les denúncies per llençar escombraries a la via pública s’han incrementat en un 85,19%, les denúncies per miccionar al carrer han augmentat en un 44,23 i les denúncies relacionades amb l’ordenança de neteja i residus s’han vist incrementades en un 284,62%.

En el mateix sentit, també han augmentat les inspeccions a locals i les investigacions d’abocament il·legals, en un esforç de la Paeria i la Guàrdia Urbana per vetllar pel compliment de la normativa relacionada amb la neteja i els residus a la via pública. D’aquesta manera, els agents de la Unitat d’Investigació i Policia Administrativa han fet 168 inspeccions a locals l’any 2022 respecte els 114 de l’any 2021 i han investigat 87 abocaments l’any 2022 respecte els 22 de l’any 2021.

CENTRE D'OPERACIONS DE CIBERSEGURETAT

En la mateixa Junta Local de Seguretat es va presentar el nou Centre d’Operacions de Ciberseguretat de l’Ajuntament, que es va posar en marxa fa unes setmanes. Un centre d’operacions que sorgeix de la necessitat d’una ràpida resposta davant les ciberamenaces, cada vegada més freqüents i més sofisticades.

Es tracta d’una eina que permetrà millorar la protecció de la institució de ciberatacs i tenir capacitat de reacció i recuperació en cas que es produeixin. El nou sistema de ciberseguretat de la Paeria incorpora intel·ligència artificial i monitoratge en temps real, mil·lèsima de segon a mil·lèsima de segon, de totes les infraestructures digitals municipals.

Amb el nou centre, es milloren les capacitats en ciberseguretat i cibervigilància de la Paeria, s’amplia el monitoratge de seguretat, es guanya en capacitat per detectar amb antelació els incidents, es potencia la vigilància i anàlisi de diverses fonts d'amenaça i vulnerabilitats i s’optimitza la capacitat de resposta i recuperació davant de qualsevol possible incident.