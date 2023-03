Anna Miranda @ep

Una vegada signat l'acord entre el PSC i Units per Avançar per concórrer conjuntament a les properes eleccions municipals a la Paeria de Lleida el passat dia 22 de febrer, Units proposa incorporar Anna Miranda a la candidatura del PSC-Units, liderada per Fèlix Larrosa.



Una vegada signat l’acord entre el PSC i Units per Avançar per concórrer conjuntament a les properes eleccions municipals a la Paeria de Lleida el passat dia 22 de febrer, Units proposa incorporar Anna Miranda a la candidatura del PSC-Units, liderada per Fèlix Larrosa.



Anna Miranda, en l’actualitat secretària d’organització del Cercle d’Units per Avançar de Lleida, és metgessa amb una llarga trajectòria tant en l’exercici de la seva professió, com en política i institucional.



D’entre les seves responsabilitats institucionals destaquen: Directora Territorial del Departament d’Interior a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran (2013-2015) i Diputada al Parlament de Catalunya les legislatures VII, VIII i IX, havent estat Secretària primera de la Mesa a la VII legislatura i Secretària segona de la Diputació Permanent del 2003 al 2006.



Així mateix, ha estat Subdirectora General per Afers Laborals i d’Ocupació de la Delegació Territorial de Govern de la Generalitat a Lleida (2003); Delegada Territorial del Departament de Treball a Lleida (1999-2002) i Regidora per CiU de l’Ajuntament de Lleida (1999-2003), responsabilitats exercides de la mà de l’antiga Unió Democràtica de Catalunya. En l’actualitat, Miranda està adscrita al Departament de Salut de la Generalitat a Lleida.



Anna Miranda afirma que “Lleida necessita un canvi de rumb que només pot venir de la mà de Fèlix Larrosa. És hora de gestionar bé el present, sense descuidar la mirada llarga i la planificació del futur”. La candidata d’Units per Avançar subratlla que “la candidatura de Larrosa plasma la voluntat de suma i d’integració de sensibilitats al servei de la ciutat”.