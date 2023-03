Un moment del lliurament dels guardons. Foto: Aj. de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha estat distingit per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) per la seva tasca d’impuls i implantació de l’administració electrònica i com a administració capdavantera en transformació digital i govern obert. La Paeria ha obtingut el màxim reconeixement, després de quedar en primera posició, en la categoria d’ajuntaments de més de 50.000 habitants.

Els guardons que impulsa l’AOC premien els avenços dels ens locals (ajuntaments i consells comarcals). L’objectiu dels reconeixements de l’AOC és posar en valor “l’excel·lent feina de les administracions locals que lideren la transformació digital a Catalunya i aprendre de les millors experiències per a impulsar conjuntament un país digital i obert”.



Aquests reconeixements es donen en base a l’Índex de Maduresa Digital (IMD) que realitza l’AOC i que es determina a partir de l’anàlisi d’uns indicadors objectius, les dades d’ús dels serveis AOC i de l’anàlisi dels webs dels ens locals. L’IMD és una iniciativa única i innovadora, tant a nivell estatal com internacional, que ens permet avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital d’un ens públic. Els índexs que mesuren el desenvolupament del govern digital a nivell autonòmic o estatal no són apropiats per avaluar les dades a nivell local i, a més, es basen en enquestes o dades estadístiques, mentre que l’IMD utilitza dades obertes públiques i objectivables.

En el decurs d’entrega dels reconeixements s’ha presentat l’Observatori dels Digicanvis, on apareix com a bona pràctica el projecte Empadrona’t de l’Ajuntament de Lleida.