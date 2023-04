Un agent de la Guàrdia Urbana amb un dron. Foto: GU

La Guàrdia Urbana de Lleida disposa de 2 drons per a ús policial, que seran pilotats per agents del cos per a diferents tasques de vigilància i control a distància.

El nou servei s’ha presentat avui en un acte que ha tingut lloc al Centre Especial de Treball de la partida de Vallcalent, presidit per l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que ha estat acompanyat dels tinents d’alcalde Toni Postius i Jordina Freixanet, dels regidors David Melé i Joan Queralt i de veïns i veïnes de l'Horta.

Pueyo ha destacat que “són instruments que ens seran molt útils en temes de seguretat ciutadana, actes multitudinaris, com la Festa Major o l’Aplec del Caragol, i que també permeten controlar el trànsit i inspeccionar edificis, i també hi veiem una utilitat molt especial en el cas de l’Horta de Lleida i d’una forma molt singular amb els abocaments il·legals”. Se sumaran així a les càmeres amb lectura de matrícules que s’han instal·lat en diverses partides.

Els dos drons podran volar fins a 120 metres d’alçada, límit que fixa la normativa, i amb velocitats de més de 16 m/s. Tenen un dispositiu que permet fer el seguiment des de l’aire de persones i vehicles, a més de gravar vídeo o fer fotografies. A més, un d’ells disposa entre d’altres prestacions més avançades també de càmera tèrmica, que permet detectar, fins i tot de nit i en condicions de visibilitat limitades, qualsevol font de calor. Això resulta especialment útil per detectar persones desaparegudes o fugides o pel control del revifament d’incendis, per exemple, ha explicat l’alcalde.

“La posada en marxa d’aquest servei és una mostra del nostre compromís per continuar implementant elements tecnològics que ens permeten fer millor la nostra feina”, ha afirmat Pueyo.

Per la seva banda, el sergent de la Guàrdia Urbana Albert Molina ha fet una demostració del funcionament dels aparells i ha explicat com es faran anar. “La missió principal és tenir uns ulls en alçada. Aixecar un dron ens permet tenir una visió global i en el cas de l’Horta a 100 metres d’alçada podem veure un quilòmetre quadrat al moment”, ha indicat. “Com més els fem anar, més utilitats hi trobem”, ha afegit.