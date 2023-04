L’objectiu d’aquesta iniciativa és la conscienciació sobre la importància de la biodiversitat en entorns urbans i conèixer els entorns naturals urbans i periurbans de Lleida. | AJUNTAMENT DE LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha finalitzat una nova edició dels Tallers per a Petits Naturalistes, celebrat al Parc de la Mitjana, els dies 3, 4 i 5 d’abril i que ha comptat amb la participació de gairebé una cinquantena de nenes i nens d’entre 6 i 12 anys. Així, des d’un vessant lúdic i educatiu, han pogut conèixer l’espai natural i, en paral·lel, han permès a les seves famílies conciliar la vida laboral i familiar durant les vacances escolars.

Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins de les Ecoactivitats, ha desenvolupat tres tallers amb diferents propostes de natura i medi ambient. El primer taller "Què mengen les òlibes?" celebrat el dilluns, proposava als infants esbrinar el que mengen les òlibes estudiant les "egagròpiles", unes boles que regurgiten els ocells amb les parts no digeribles. D’aquesta manera, van comprovar que havien menjat ratolins, musaranyes i talpons.

Dimarts va ser el torn del taller "Land Art a la Mitjana" on els nens i nenes van fer un recorregut pel parc agafant materials diversos del terra (fulles, pedres, branques, llavors, canyes, entre altres) amb els quals finalment van crear unes inspiradores obres d'art.

Com a activitat final, el dimecres es va dur a terme un anellament d'ocells de la Mitjana. Un anellador expert va ser l’encarregat d’explicar en què consisteix aquesta tècnica i com es capturen els ocells perquè no pateixin cap mal. A més, els infants han pogut veure de molt a prop, i fins i tot tocar, alguns dels ocells capturats, com ara merles, pit-rojos, tallarols de casquet, caderneres, entre altres.

Els Tallers per a petits naturalistes, així com les Ecoactivitats, compten amb suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la conscienciació sobre la importància de la biodiversitat en entorns urbans i conèixer els entorns naturals urbans i periurbans de Lleida.