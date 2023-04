Onze passos pertanyents a les diferents confraries de la ciutat, acompanyats per les seves vestimentes i penitents, van desfilar en un seguici encapçalat per l'escaire roman dels Armats de la Sang. | AJUNTAMENT DE LLEIDA

A la nit de Divendres Sant , el centre de Lleida es va veure embolicat en els sons dels tambors i els misteris de la processó del Sant Enterrament . Onze passos pertanyents a les diferents confraries de la ciutat, acompanyats per les seves vestimentes i penitents, van desfilar en un seguici encapçalat per l'esquadra romana dels Armats de la Sang .



La processó del Sant Enterrament ha estat l'escenari d'una representació plàstica commovedora de la Passió i la Mort de Crist . Els passos més representatius, el tabernacle de la Mare de Déu de la Soledat i el Crist Jacent , han estat portats al seguici per les confraries lleidatanes, seguides per nombrosos penitents i vestits amb vestits típics.

La processó ha estat copresidida per l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo , i el bisbe Salvador Giménez , que han acompanyat la comitiva religiosa organitzada per la Congregació de la Puríssima Sang de Lleida.



Els Armats de la Sang han iniciat la processó de passos i creus en una celebració tradicional. La confraria dels Patges ha obert el camí amb el pas de la Pregària a l'Hort , seguida per la confraria de la Mercè dels Pares Mercedaris amb el pas de la Flagel·lació . El van seguir la confraria del Centre Gallec amb el pas de l'Ecce Homo , la confraria de la Casa d'Aragó amb l' Ecce Filius Tuus, els congregants de la Puríssima Sang amb el pas del Crist dels Portadors de Sant Llorenç , la confraria del Crist de l'Agonia amb el pas del Crist de l'Agonia , la confraria de la Sagrada Família i Sant Cristòfol amb el pas del Descendiment, la Casa d'Andalusia amb el pas de Jesús portant la creu en el moment de la trobada amb la seva mare , el Crist Jacent de l' Associació de Portadors del Crist Jacent , i finalment el pas de la Soledat de la Congregació de la Puríssima Sang ha tancat la processó.



La processó del Sant Enterrament, que va tenir lloc a la nit del Divendres Sant a Lleida, va comptar amb la presència d'importants autoritats locals i regionals. Els tinents d'alcald e Toni Postius i Sandra Castro , així com els regidors Fèlix Larrosa, Joan Queralt, Jackson Quiñónez, Xavier Palau, Antònia Maller, Àngels Ribes i María Burrel , van participar a l'esdeveniment amb el subdelegat del Govern central, José Crespín , i el prior de la Congregació de la Sang, Eduard Segarra .

La processó va començar a les 20.30 hores amb la sortida dels Armats de la Sang per realitzar la cadena i altres figures a l'Avinguda Catalunya. A les 21:00 hores , els onze passos de les confraries lleidatanes van sortir de l'església de la Sang i van recórrer els carrers de la ciutat en un seguici emocionant i commovedor. La processó va seguir un recorregut que va incloure els carrers de Sant Antoni, Avinguda Catalunya, Lluís Companys, Unió, Templers, Acadèmia, República Paraguai i Alcalde Costa, abans de tornar a l'Avinguda Catalunya. Des d'allà, es va dirigir cap a l'Avinguda Blondel, Vila de Foix i Sant Antoni, per acabar finalment al punt de partida, l'església de la Puríssima Sang, on es va cantar la Salve Regina a la mare de Déu de la Soledat .