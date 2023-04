Les estacions d'esquí alpí de Baqueira-Beret, Boí Taüll i Port Ainé han tancat aquest dilluns la temporada d'esquí 2022-2023, i durant aquesta Setmana Santa han venut uns 60.000 forfets. | @EP

La demarcació de Lleida ha tancat la Setmana Santa amb una ocupació turística mitjana del 90% els dies festius, que s'ha concentrat especialment al Pirineu , segons xifres del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Uns 80.000 turistes han visitat les comarques lleidatanes aquestes vacances, i han fet unes 270.000 pernoctacions , informa la Diputació en un comunicat aquest dilluns.

Les nits de divendres i de dissabte són les que han registrat una ocupació més gran, i els resultats són similars als del 2021, encara que estan lleugerament per sota dels de l'any passat , quan l'ocupació va oscil·lar entre el 95% i el 100%. els quatre dies festius.

PER SECTORS



Per sectors, l'ocupació en establiments d' hostaleria a les zones turístiques de les comarques de Lleida ha estat entre el 85% i el 90% des de divendres fins aquest Dilluns de Pasqua.

A les zones properes a les estacions d'esquí s'han registrat pics d'ocupació superiors entre divendres i dissabte, i l'ocupació al turisme rural s'ha situat prop del 90% als festius, tant al Pirineu com a la plana de Lleida.

En relació amb els càmpings , han tingut una afluència del 95% als bungalous des de dijous fins aquest dilluns, i d'un 60% durant la resta de la setmana .

FINAL DE LA TEMPORADA D'ESQUÍ



Les estacions d'esquí alpí de Baqueira-Beret, Boí Taüll i Port Ainé han tancat aquest dilluns la temporada d'esquí 2022-2023, i durant aquesta Setmana Santa han venut uns 60.000 forfets.

Per la seva banda, les estacions de Tavascan, Espot i Port del Comte ja havien donat per acabada la temporada a finals de març a causa de la manca de neu per les elevades temperatures.

Boi Taüll ha aconseguit xifres rècord aquesta temporada amb un total de 172.702 forfets, cosa que representa un 29,5% més respecte a l'hivern del 2021-2022.

Espot ha tancat amb un augment del 3,2% respecte a la temporada anterior, i Port Ainé ha acollit 123.226 visitants, fet que ha suposat un augment del 3,3%.