La Comissió de Seguretat i Civisme de l’Ajuntament de Lleida celebrada aquest dimecres va constatar la notable reducció dels robatoris a la via pública durant el primer trimestre de l’any 2023 en comparació amb el primer trimestre de l’any anterior. Segons ha informat l’Intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, “el primer trimestre de 2023 s’han reduït en un 47,8% les detencions per robatori a la via pública en relació amb el mateix període de 2022.

Aquesta reducció no es deguda a una reducció de la presència policial al carrer, sinó a una reducció dels robatoris”. En aquest sentit, cal destacar que “la presència policial al carrer s’ha reforçat en relació amb el període de referència, motiu pel qual, per exemple, hi ha hagut un increment de les detencions practicades en execució d’ordres de cerca.

Cal destacar també la rebaixa del 53,22% de les denúncies relacionades amb infraccions de les Ordenances Municipals. Entre aquest descens cal remarcar la millora de la convivència veïnal, atès que les denúncies per sorolls i molèsties al veïnat s’han reduït en un 49%.

ADJUDICACIÓ IMMINENT DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT DE LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha rebut tres ofertes per a elaborar el Pla de Seguretat de Lleida, licitació que va finalitzar el passat 31 de març, que en aquests moments s’estan valorant. La adjudicació està prevista fer-la aquesta mateixa setmana i poder iniciar, tot seguit, l’elaboració d’aquest document.

El Pla Local de Seguretat de Lleida constitueix el full de ruta on s’ha d’encarar la seguretat els propers anys i parteix de la base i l’objectiu d’aconseguir que els ciutadans se sentin segurs a Lleida, la previsible millora de la seguretat dels lleidatans i lleidatanes i una racionalització de la despesa en seguretat i una gestió eficient dels recursos tant humans com materials.

El Pla aprofundirà en un model de policia de proximitat i comunitària que inclou la protecció de les persones i els béns, la policia administrativa, la convivència i el civisme, les emergències i els serveis socials i d’assistència a les persones.

Cal recordar que Juanjo Falcó, assessor tècnic especial d’alcaldia, ha estat nomenat recentment com a coordinador del procés d’elaboració del Pla.

LA PAERIA DOBLA LA SUBVENCIÓ ANUAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL I EN RENOVA ELS UNIFORMES

El Paer en cap, que presideix la comissió informativa, ha informat de la propera renovació del conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lleida. El nou conveni preveu doblar la subvenció anual, que passarà a ser de 4.000 euros, i la renovació dels uniformes dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil. La durada del nou conveni serà de 4 anys prorrogables per 4 més.

APROVAT EL REGLAMENT DE L'ÚS DELS DRONS DE GUÀRDIA URBANA SENSE CAP AL·LEGACIÓ

La Comissió de Seguretat i Civisme de l’Ajuntament de Lleida ha donat compte de l’aprovació definitiva del reglament de l’ús dels drons de la Guàrdia Urbana, després que el període d’exposició pública hagi finalitzat sense cap al·legació.