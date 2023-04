La Ponent FEST, Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent, és un espai de trobada per mostrar a la societat tots els productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la nostra vida quotidiana a través de l'Economia Social i Solidària. | AJUNTAMENT DE LLEIDA

Una trentena d’expositors entre entitats i cooperatives de l’Economia Social i Solidària s’han donat cita avui a la Ponent Fest que es realitza durant tot el dia a la Plaça de la Catedral i el Pati de les Comèdies de Lleida.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, acompanyat de la tinent d’alcalde Jordina Freixanet, ha visitat el certamen i ha saludat els paradistes de les diverses iniciatives d’economia social i solidària presents a la fira i que són alternatives econòmiques de proximitat. El paer en cap ha felicitat i reconegut públicament “l’esforç i el paper de l’entitat Ponent Coopera, l’ateneu cooperatiu que impulsa aquesta fira”, i ha recordat que “aquesta entitat col·labora activament amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida en el Projecte FemCoop, una iniciativa encaminada a promoure l’emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació dels joves”.

La Ponent FEST, Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent, és un espai de trobada per mostrar a la societat tots els productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la nostra vida quotidiana a través de l'Economia Social i Solidària (ESS): habitatge, alimentació, oci, educació, comunicació, tecnologia, serveis a persones i empreses, finances i assegurances ètiques, formació i educació i tecnologia, entre altres.

El certamen té com a objectius principals la visibilització i l'enxarxament de l'Economia Social i Solidària de Ponent, així com posar al centre l'Economia Social i Solidària i les solucions que aquesta ens aporta per poder canviar el model socioeconòmic existent.

Els regidors de la Paeria David Melé, Fèlix Larrosa i Begoña Iglesias també han assistit a la posada en marxa d’aquesta iniciativa, així com el director general de Treball Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball Social de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, del Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Carles Gibert. i de la representant de Ponent Coopera i responsable de Ponent Fest, Lídia Guim.