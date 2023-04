Foto: Paeria

La Guàrdia Urbana vetllarà pel bon funcionament del trànsit durant la Cursa popular de Balàfia "Bonaventura Baldomà i Rius", que tindrà lloc aquest diumenge 30 d’abril a les 10 hores. L’esdeveniment és una festa atlètica que combina, de forma simultània, una cursa de 10 quilòmetres i una altra de 5 quilòmetres més popular. També s’inclou una cursa infantil d’un quilòmetre, que tindrà lloc una vegada finalitzada la cursa més llarga. Enguany s’homenatjarà a l’escalador lleidatà Juanjo Garra, coincidint amb el 10è aniversari de la seva mort, el 27 de maig de 2013, al Dhaulagiri. Garra va ser un dels principals impulsors de la Cursa de Balàfia i la Mitja Marató.

L’itinerari transcorre íntegrament per diversos carrers del barri de Balàfia, amb sortida al carrer Penedès i arribada al mateix punt, davant el Centre Cívic del barri.

El recorregut de la cursa de cinc quilòmetres transcorre pel carrer Penedès, Plaça França, Avinguda Balàfia, Plaça França, Avinguda Pinyana, Valls d’Andorra, Escultor Corselles, Corts Catalanes, Bonifaci VIII, Carrer Penedès, Carrer Enric Pubill Lo Parrano, Rambla de Corregidor Escofet fins Carrer Terrassa, tornada per Corregidor Escofet fins carrer Sabadell, carrer Baró de Maials, Carrer Pic, Plaça Països Catalans, Avinguda Balàfia, Carrer Baró de Maials, Carrer Sabadell i carrer Penedès fins arribada a meta. La cursa de 10 quilòmetres consistirà en donar dues voltes al recorregut indicat.

Amb l’objectiu de poder facilitar i garantir el muntatge de la infraestructura de sortida i arribada, la concentració i escalfament previ dels atletes participants i la seguretat de la cursa, la ciutat fixarà els següents desviaments:

1-. Sobre les 8 hores es procedirà al tall de trànsit del carrer Penedès (tram entre el carrer Sabadell i el carrer La Garrotxa), així com el carrer Terrassa (tram entre Baró de Maials i Penedès) i el carrer Vic (tram entre C/ Baró de Maials i C/ Penedès). Tots tres desviaments es mantindran fins que hagin finalitzat tant les curses de 5km, 10km. i la infantil així com s’hagin finalitzat les tasques de desmuntatge i recollida (aproximadament les 13 hores)

2.- Com a criteri general, a partir del moment de la sortida dels corredors, es tallarà i desviarà el trànsit en tot el circuit quedant aquest tot tancat mentre els corredors estiguin fent les dues voltes

3.- Al trobar-se afectada l’Av. Alcalde Porqueres pel creuament de la cursa per l’Av. Balafia i Av. Pinyana es desviarà el trànsit general de la via des de la Pl. Europa i des de la rotonda del vial del carrer Jordi Solé i Tura, gestionant-se des de les proximitats de la Pl. França el trànsit residual del barri

4.- Es desviarà el trànsit de l’Av. Pinyana des de la Rotonda del Camí de Montcada

5.- Es desviarà el trànsit de l’Av. Balafia des de la Pl. Dels Països Catalans, la qual quedarà practicable per als vehicles des de C/ Torre Vicenç per als veïns que hagin d’accedir a l’últim tram de la Rambla Corregidor Escofet

5.- Els carrers Baró de Maials i Rambla Corregidor Escofet, trams compresos entre C/ Rosa Parks i l’Av Balafia seran tallats al trànsit entre les 10 i les 11.15 hores aproximadament.