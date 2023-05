Aquest dimarts arrenca la Festa Major de Lleida, que anirà des del 9 fins al 14 de maig. Més de 250 activitats ompliran la ciutat amb propostes per a tothom, espectacles familiars, concerts i cultura popular. Amb una programació que proporcionarà una oportunitat al talent emergent i al talent de Lleida —pel qual s’aposta fermament—, sobretot en l’àmbit musical i en el de les arts escèniques, serà també una Festa Major que no oblida la cultura popular i també en serà protagonista.



Com és habitual, els espais a l’aire lliure segueixen prenent el protagonisme, actuant com a epicentres dels espectacles els Camps Elisis i la plaça Sant Joan, principalment. El cartell de l’edició d’enguany ha estat dissenyat per l’artista Matías Tolsà i vol ser un homenatge i una crida a l'infant que tothom porta a dins.

El cartell representa a dos infants com a protagonistes, que contemplen fascinats tots els elements que els envolten i que conformen la festa major de Lleida: diables, castellers, firetes, concerts, gegants...

Per altra banda, la cultura popular torna a ser un eix fonamental de la festa i s’incorpora la novetat del Seguici del Marraco el proper dissabte 13 de maig, que pretén generar un espai de participació per als més petits, en una cercavila i passada de lluïment en què participaran colles de la ciutat i també un convidat de fora, en aquest cas, el Ball de Gitanes de Reus. En acabar el seguici es podrà donar el xumet al Marraco i rebre la certificació del lliurament amb el seu diploma corresponent.



El Pregó oficial a càrrec de Gerard Encuentra, entrenador de l’ICG Força Lleida, obrirà les celebracions. Cantades d’havaneres, ballades de sardanes, l’actuació de les Cases Regionals, amb la participació de “A Real Banda de Gaitas de Deputación”, trobades geganteres, Diada Castellera, Castell de Focs, el Correfoc i el Festival Floklòric, entre altres, completen la programació de cultura tradicional i popular durant els dies de la Festa Major.

Artistes i grups reconeguts com Suu, Rayden, Buhos, Roba Estesa, 31 FAM, entre altres, juntament amb talent local pujaran a l’escenari Festes Lleida dels Camps Elisis. Es pot consultar tota la programació des d'aquí.