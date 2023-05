Foto: Paeria

L’Ajuntament de Lleida avança aquest any l’obertura de les piscines municipals al 13 de juny, una setmana abans del que és habitual. Les piscines municipals de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magraners romandran obertes fins al pròxim 3 de setembre, en horari d’11 a 19.30 hores de forma ininterrompuda.

A partir del 10 de juny ja es podrà fer la reserva i venda d’entrades que se seguirà fent obtenint el QR a la pàgina web https://piscines.paeria.cat. La finalitat d’aquesta eina, que ha demostrat la seva bona funcionalitat, és principalment evitar les cues i aglomeracions als accessos de cada piscina i controlar els aforaments del recinte de cada piscina amb l’antelació suficient (cal recordar que és de 400 persones a cada recinte).

Les persones majors de 65 anys i els jubilats (ambdós disposen d’entrada gratuïta) no han d’obtenir QR ni fer reserva prèvia. Cal que s’adrecin a la taquilla de la piscina i se’ls donarà accés a través del QR habilitat a tal efecte.

Per a la ciutadania que no disposin de mitjans electrònics o desitgin rebre assistència personalitzada s’habilita l’oficina del Servei d’Esports de la Regidoria de Joventut, Festes, Tradicions i Esports com a punt d’assessorament i també per a pagament en efectiu.

L’horari d’aquesta oficina, situada a l’avinguda Tortosa, 2, 1a planta (edifici Mercolleida), és de dilluns a divendres (del 10 de juny a l’1 de setembre) de 9.00 a 13.00 hores.

A partir del 22 de maig i fins al 2 de juny, les entitats poden fer la seva proposta seguint les instruccions que es publicaran el 15 de maig a la pàgina web https://esport.paeria.cat i fent la sol·licitud a través del tràmit específic.

El preu de l’entrada a les piscines municipals és el mateix de l’any passat. Segons les ordenances fiscals i preus públics de l’any 2023, és de 3,40 euros/dia. L’abonament de 5 entrades té un preu de 10,40 euros; el de 10 entrades, 18,40 euros, i el de 20 entrades, 29,30 euros. També hi ha un abonament de temporada per un preu de 66,60 euros i entrades a preus reduïts adreçades a entitats esportives, culturals, educatives i de salut, entre d’altres.

Els infants menors de 3 anys i les persones que tenen reconeguda una discapacitat del 33% (hauran d’acreditar-ho presentant el document original expedit per l’administració competent) també tenen entrada gratuïta.

Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una bonificació del 10%, tant en l’abonament de temporada com en els abonaments de 5, 10 i 20 entrades de les piscines municipals.

Cal destacar la prohibició d’entrada a les piscines municipals en horari de bany lliure als menors de 14 anys si no van acompanyats d’una persona major de 18 anys.

Hi haurà servei de bar a les piscines de Cappont, Balàfia, Pardinyes i Bordeta d’acord a la licitació 2022 (pròrroga 2023). Hi haurà servei de guarda-roba (gratuït), limitat al nombre de cistelles disponibles.