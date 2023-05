La placa. Foto: Paeria de Lleida

La Paeria de Lleida ha col·locat una placa a l'edifici situat a l'avinguda de Flix número 14, al barri de la Bordeta , el lloc on es trobava la casa on va néixer Joan Oró el 1923. L'acte s'ha dut a terme dins dels actes del centenari del seu naixement dins l'Any Joan Oró 2023.

La família Oró es va traslladar a aquesta casa als voltants del 1915 procedent de Torres de Segre, on havien estat durant les obres del canal de Seròs. Regentaven un forn de pa. Oró hi va viure els primers anys de vida, fins que el 1930 la família es va traslladar a una nova casa al carrer Anselm Clavé, on van obrir el forn La Ràdio, i on Oró va passar la joventut fins que es va traslladar a Houston. Allí vivia la seva família i tornava assíduament. La casa on va néixer a la Bordeta no es conserva i actualment hi ha un edifici de nova construcció.

La placa s'ha col·locat a proposta del Consell de zona de la Bordeta, que van demanar testimoniar el naixement de Joan Oró a la Bordeta.

L'Ajuntament lleidatà ha senyalitzat diversos espais de la ciutat relacionats amb Joan Oró amb la ruta Joan Oró i Lleida, que es pot fer de forma autònoma i consultar des del lloc web específic. Un dels punts senyalitzats és el mural de grans dimensions dedicat a Joan Oró i situat molt a prop de la casa natal, fet el 2022 per l'artista Carlos Calizo en el marc de Lleida Potfest i que es pot veure a l'avinguda de les Garrigues número 120.