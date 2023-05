Ple de la Paeria/ @AjLleida

A la Paeria s'ha registrat una baixada de les dades de participació aquest migdia respecte als comicis del 2019. La participació es redueixen en 3 punts i ha quedat en 30,21% per ara.

A QUINS PARTITS BENEFICIA I PERJUDICA L'ALTA O LA BAIXA PARTICPACIÓ?

Als partits més petits els convé que la participació sigui BAIXA, així com als que tenen un vot molt fidel i no pateixen tant l?abstenció. Els partits amb electors que fàcilment poden canviar de papereta són els que es poden veure més castigats per una participació baixa.

Una participació alta afavoreix els partits més votats.