Foto: Paeria

El Consell Municipal pels drets de les persones LGTBIQ+ i contra la Lgtbifòbia, constituït el desembre del 2016, en reunió del Plenari, va aprovar realitzar una campanya de sensibilització i visibilització del col·lectiu LGTBIQ, arran d’un parell d’agressions LGTBI fòbiques que van succeir a Lleida i que es van atendre des del Servei d’Atenció Integral (SAI). A proposta del mateix consell, la campanya s’ha treballat des de les entitats de la Comissió Permanent i les àrees tècniques de les regidories de Drets Civils, Igualtats i Feminismes.

El resultat final és la campanya #lleidatanamentorgulloses, que evita missatges recurrents que sovint revictimitzen i mantenen els estereotips al col·lectiu, aposta per una proposta trencadora amb diferents imatges i dissenys que interpel·len l’atenció de la ciutadania amb missatges alegres, en positiu, amb un to humorístic, un llenguatge proper i lleidatà. L’objectiu és que la ciutadania llegeixi els missatges i s’adoni que a les ciutats hi conviuen persones diverses i que tothom es mereix respecte i ha de respectar a les altres.

#lleidatanamentorgulloses, amb disseny de Neus Huguet, posa en valor Lleida i les seves particularitats lèxiques, però també l’agricultura, la fruita, la gastronomia, la cultura, la fauna, els costums i el parlar de Lleida.

La campanya veu la llum ara, al juny, coincidint amb el mes de l’Orgull LGTBIQ+, els diferents actes que es realitzaran a Lleida i el Dia de l’Orgull que commemora els fets succeïts al pub Stonewall, a Nova York, el 28 de juny de 1969, i els disturbis i manifestacions posteriors a la redada policial i les detencions de persones al local. Fets que són considerats com el naixement del moviment per a la lluita dels drets LGTBIQ+.

ELS MISSATGES I ELS FORMATS DE # LLEIDATANAMENTORGULLOSES

Com a elements de campanya, es compta amb una imatge gràfica per a premsa, publicitat de gran format (opis, banderoles i cartelleria) i entorn online amb diferents missatges en el que es coneix com “el parlar de Lleida” emparats en la bandera LGTBIQ+.

També s’ha treballat un garrotí interpretat per diferents artistes de la ciutat, sota la coordinació de Joan Baró.

El grafisme va acompanyat d’un codi QR que porta a una pàgina web on s’expliquen els detalls de la campanya i com els objectius i els serveis que, des de la Paeria, s’ofereixen per al col·lectiu LGTBIQ+.

La idea és que tant el col·lectiu LGTBIQ+ com la ciutadania de Lleida es puguin fer seu el hashtag #lleidatamentorgulloses i es faci servir en xarxes.

Els missatges de campanya pretenen fomentar el respecte i la no discriminació de les diversitats sexuals i de gènere, sigui quina sigui l’orientació sexual, identitat o expressió de gènere de cada persona.