Un moment de la jornada. Foto: Paeria de Lleida

El passat dimecres 28 de juny, el Centre d’Art La Panera va acollir el debat Exploratori: intel·ligència autèntica, com aprendre sense biaixos? en el marc del Laboratori d’Oportunitats Educatives per l’Equitat Digital.

La intel·ligència artificial (IA) ha irromput amb força a l'educació, especialment, entorn del fenomen ChatGPT. Des de la premissa que cal generar debats profunds entorn del futur de les organitzacions educatives al s. XXI, el rol de les persones educadores i, fins i tot, al voltant dels límits de la transformació digital a l’educació es va organitzar aquest debat per interpel·lar totes les persones, però especialment les docents que ja conviuen amb aquesta i altres tecnologies a l’aula. I ho fan massa sovint sense orientacions, referents o suports.

El debat va ser un espai en el qual es va abordar el repte des de diverses perspectives: educativa, tecnològica i ètica. Però sobretot, es van oferir recursos i orientacions pràctiques, perquè qualsevol educador pugui construir-se un criteri al respecte la IA, i fins i tot, posar en pràctica una primera experiència a la seva aula. Es va dur a terme en comunitat, de la mà de professionals referents, inquietes i curioses per saber com aquestes tecnologies poden servir-nos per a millorar l’educació.

Hi van participar: Alba Lamas Prieto, enginyera de dades, professora de la UdL i vinculada al moviment LleidaHack, i Marta Serra Barrera, filòsofa, professora i activista feminista. Va estar moderat per Coral Regí, educadora i assessora en transformació educativa.

Així, es van dur a terme tastets d’experiències i tallers. El primer Com utilitzem, i utilitzarem, la IA a l'aula? amb Francina Sole-Mauri per aprendre a identificar eines que incorporen IA i que ja són presents a les aules, algunes de les quals afavoreixen l'atenció a la diversitat, així també a prendre consciència dels biaixos implícits a la seva utilització.

La segona proposta Com podem dissenyar activitats d'aprenentatge utilitzant la IA? va anar a càrrec de Javier Badia per aprendre a elaborar diferents tipus d'activitats de forma pràctica (inclusives, transversals i amb perspectiva de gènere): des de situacions mecanitzables, a situacions d'aprenentatge més obertes que fomentin aspectes com el pensament crític i l'anàlisi des de diferents perspectives.