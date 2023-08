La piscina pública de Torres de Segre, un municipi de Lleida , ha estat buidada després que les autoritats detectessin la presència de vidres trencats. Segons ha publicat Segre , l'Ajuntament va ordenar aquest dilluns el precintament de la piscina.

Piscina de Torres de Segre @Aj Torres de Segre

Pel que sembla, un grup de desconeguts va llançar ampolles a l'interior del recinte dissabte a la nit. El personal va descobrir les restes l'endemà, quan van obrir, i les van retirar netejant la piscina a fons.

No obstant, dilluns, en obrir, van tornar a trobar restes de mida petita. Per això, el consistori va decidir tancar la piscina i buidar-la per fer una neteja exhaustiva que impedeixi que els usuaris pateixin ferides.

L'alcalde de Torres de Segre, Axel Curcó, ha condemnat l'acte bandàlic, que ha obligat el consistori a rebutjar mig milió de litres d'aigua.

Des del consistori afirmen que esperen buidar, netejar, i tornar a omplir la piscina aquest dimarts.