Foto: Google Maps

Aviat començaran les tasques prèvies de la remodelació del Palau de Vidre de Lleida, amb obres com el tancament perimetral i el buidat de l’immoble, per tal de poder iniciar el gruix dels treballs el mes de setembre.

L’objectiu principal de la intervenció és aconseguir un edifici de molt baix consum i incloure millores d’accessibilitat, habitabilitat, seguretat i conservació, respectant la catalogació d’aquest element patrimonial. La remodelació forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern i finançada amb els fons NextGenerationEU.

"És una actuació molt esperada a Lleida perquè representarà un pas endavant per a un edifici que ens ha de caracteritzar com una ciutat moderna però que no oblida la seva història", va dir l'alcaldessa accidental, Begoña Iglesias.

El Palau de Vidre es troba al parc dels Camps Elisis i està catalogat com a edifici patrimonial pel seu valor històric i arquitectònic. Construït el 1965, va ser un referent en innovació constructiva i tecnològica del brutalisme. La seva estructura és de formigó i els tancaments són de vidre. Fins ara el Palau estava gestionat per Fira de Lleida.