Aniversaris de la Concessió del privilegi de Paeria. Axu de Lleida @Aix Lleida / ©Llorenç Melgosa, PER 045

Lleida celebra el dissabte 19 d'agost l'aniversari de la Concessió del privilegi de Paeria. El 1264, ja fa 763 anys, el rei Jaume va concedir paers als prohoms i al conjunt de la ciutat de Lleida aquest privilegi com a premi pels serveis prestats per la ciutat.



A finals del segle XII Pere I concedia a la ciutat el privilegi de Consolat i, per tant, la facultat per poder ordenar, governar i defensar la ciutat de Lleida. La maduresa del règim municipal va arribar el 19 d'agost del 1264 quan el rei Jaume I va expressar als paers Pere de Tolosa, Bernat de Sant Martí, Aparici i Bernat d'Agramunt, i als prohoms i al conjunt de la ciutat de Lleida , la voluntat de canviar el terme Consolat pel de Paeria .



Aquest pas, ho fa mitjançant un privilegi conegut com a “Privilegi de Concessió de la Paeria”.



A la web de l'Ajuntament de Lleida es publica la traducció d'un fragment:



“Que tothom sàpiga que Nós Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de Mallorca, València, comte de Barcelona i d'Urgell, i senyor de Montpeller, per Nós i els nostres successors, per aquesta escriptura pública, valedora perpètuament i amb tot vigor, us concedim, de ciència certa, i confirmem a vosaltres Pere Tolosa, Bernat de Sant Martí, Aparici i Bernat d'Agramunt, paers de la ciutat de Lleida, a favor vostre, dels altres prohoms i de tota la Universitat de Lleida, que això estipuleu i rebeu, la Paeria de la ciutat de Lleida i els documents de Consolat, concedits pels nostres predecessors a tots vosaltres i als vostres avantpassats. Consolat que Nós volem, i així ho concedim als vostres antecessors ia vosaltres, que es denominés Paeria.



Aquesta concessió i confirmació us ho atorguem a vosaltres, als altres prohoms ia tota la Universitat de Lleida, pels molts serveis que vosaltres i el conjunt de la universitat m'heu fet i feu de present. I us prometem a vosaltres i als vostres successors ia tota la universitat que així ho sol·liciteu, que atendrem i complirem de bona fe i sense engany totes i cadascuna de les coses referides.”