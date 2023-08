Una socorrista observa una piscina a Lleida. Foto: Paeria

La Paeria de Lleida va anunciar que, aquest dimarts 22 d'agost, amplia l’horari d'obertura de les piscines municipals. Les instal·lacions s’obriran a les 11 del matí i romandran obertes fins les 9 de la nit (en lloc de les 19.30 h.). La mesura s’aplica davant les elevades temperatures que s’estan registrant a la ciutat.

Igualment, el passat dilluns 21 es va activar el Pla d’actuacions per prevenir els efectes de la calor sobre la salut de les persones , fet que comporta, entre altres, intensificar el seguiment de les persones en situació de vulnerabilitat. Hi ha habilitat el mapa de refugis climàtics de la ciutat per a la seva consulta (espais i horaris).



El consistori ha recordat als veïns que cal matenir el pis o la casa on visquin el més fresca possible i ha desaconsellat sortir al carrer en els moments de més calor, tot i que si no hi ha més remei que ho facin buscant l'ombra.