La rambla de Ferran de Lleida. Foto: Google Maps

El govern municipal de Lleida proposarà posar en marxa un cos d’inspecció per actuar d’una manera més contundent davant l’incivisme a la ciutat. El paer en cap, Fèlix Larrosa, s'ha reunit amb les tinents d’alcalde i regidores d’Agenda Urbana, Espai Agrari i Sostenibilitat, Begoña Iglesias, i amb la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, així com amb tècnics de diferents àrees per avançar en la modificació de les ordenances municipals que tenen a veure amb l’espai públic. Larrosa ha assegurat que és una "qüestió molt transversal i que cal coordinar-ho amb les parts implicades". Per això, ha indicat que la creació d’aquest cos d’inspecció ha de servir per garantir el bon ús de l’espai públic i per afavorir la relació de la ciutadania amb el seu entorn.

Fins que es posi en marxa aquest cos d’inspecció, l’alcalde ha explicat que de forma transitòria s’assignarà aquestes responsabilitats a tècnics municipals. Serà un equip format per una quinzena de persones de diversos departaments vinculats l’àmbit del civisme, com educadors ambientals, agents cívics, etc. L’equip serà coordinat per l’àrea de Medi Ambient, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, i farà la supervisió, el seguiment i la denúncia de les activitats incíviques per al compliment de la normativa.

Igualment, el paer ha assenyalat que es crearà també una comissió jurídica assessora per estudiar i revisar les diferents ordenances. En la reunió del dimecres 23 d'agost es va acordar iniciar el procés de modificació, que s’orientarà en dues direccions: d’una banda, per fer-les més entenedores i comprensibles per a tothom, i de l’altra, perquè es defineixi un marc normatiu únic que faciliti la seva interpretació, la divulgació i el compliment. En aquest context, s’ha d’incloure el règim sancionador per a les possibles tipologies.

Larrosa ha remarcat que els tres eixos bàsics de l’acció de l’equip de govern, per progressar en la convivència i en el terreny del civisme a la ciutat, que són: el pla de xoc de la neteja; la modificació de les ordenances municipals i la redacció del Pacte del Civisme, que ha de comptar amb la participació ciutadana.

L’alcalde ha recordat algunes decisions que s’han engegat, com la campanya de manteniment i neteja intensiva del Barri a Barri, que es reprendrà al setembre seguint el calendari previst. Entre altres accions a emprendre, hi ha la posada en funcionament de les patrulles de paisà, la revisió de perfil dels agents cívics o demanar la col·laboració amb la FECOM i la Federació d’Hostaleria en matèria de neteja i de compliment de la normativa.