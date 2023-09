Urgències de Salut Mental de l' Hospital Universitari Santa Maria (HUSM) - METGES DE CATALUNYA

Metges de Catalunya (MC) ha emès un comunicat per denunciar que el servei d' Urgències de Salut Mental de l' Hospital Universitari Santa Maria (HUSM), referent per a l'atenció psiquiàtrica dels territoris de Lleida i Pirineus, es troba en estat de " decadència " , amb unes infraestructures "danyades, insuficients i inadequades" per atendre pacients amb trastorns psicològics. Segons els representants del sindicat mèdic al centre lleidatà, aquestes condicions assistencials han provocat situacions de tensió en la prestació dels serveis, ja que l'habilitació de llits als passadissos per la manca de recursos disponibles o la contenció mecànica de pacients agitats en espais comuns , per exemple, "agreuja l'estat d'alteració mental dels malalts i, alhora, exposa els professionals a patir més riscos per a la seguretat pròpia" .



La falta de recursos, afegeixen, fa que es forcin altes hospitalàries per alliberar llits i descongestionar el servei d'Urgències de Salut Mental, que només disposa de tres boxs i dues habitacions. "Les saturacions cada vegada són més freqüents. Els pacients que requereixen ingrés han de romandre al passadís durant dies, sense ventilació, amb un sol lavabo compartit" , asseguren els delegats del sindicat mèdic. "És totalment incoherent el discurs públic sobre la priorització de l'atenció a la salut mental i les condicions en què s'ha de prestar aquesta assistència", remarquen.



L'organització acusa l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitari (GSS), adscrita al Servei Català de la Salut (CatSalut) i gestora de l'HUSM, d'"inacció" davant dels requeriments reiterats dels representants legals dels treballadors per millorar les instal·lacions i elaborar un pla director per a la reforma del servei d'urgències que tingui en compte el benestar físic i psicològic dels pacients i dels sanitaris mateixos. En aquest sentit, els propers dies, MC, CCOO i SATSE presentaran una denúncia conjunta davant d'Inspecció de Treball perquè avaluï l'estat de les instal·lacions i determini les mesures necessàries per reduir l'exposició dels professionals a accidents laborals i riscos psicosocials .



A la insuficiència d'espais i al seu mal estat de conservació s'hi afegeix el dèficit de psiquiatres de l'HUSM, que MC xifra en set facultatius menys dels necessaris segons la població de referència del centre (440.000 habitants). "És molt difícil incorporar nous professionals, i, si afegim les condicions de treball, el malestar, la inseguretat i la sobrecàrrega assistencial, es dóna el còctel perfecte perquè sigui un servei que genera rebuig", afirma el sindicat.