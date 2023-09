Foto: Paeria

L’Ajuntament de Lleida ha constituït el Consell Mixt de Cooperació d’aquest mandat en una sessió encapçalada pel regidor Jackson Quiñónez on també s’ha resolt la convocatòria de les subvencions per a projectes d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament (ONGD).

D’acord amb l’avaluació de les ajudes, es portarà a aprovació de la Junta de Govern Local finançar 14 iniciatives que es repartiran un pressupost de 132.678 euros. En aquesta partida s’unifiquen les subvencions que abans es desglossaven en tres línies: Cooperació, Educació per la Transformació Social (EpTS) i Emergència i Ajut Humanitari (EAH).

Els projectes seleccionats es duran a terme l’Amèrica de Sud i Central, a l’Àfrica Subsahariana i a la ciutat de Lleida. En aquest darrer cas, es realitzaran activitats d’Educació per a la Transformació Social amb persones dels campaments de població refugiada sahrauí a Tindouf (Algèria). Entre els països que acolliran els projectes acceptats figuren Colòmbia, Senegal, Burkina Fasso i Gàmbia.

Les avaluacions de les propostes presentades les ha fet la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, per tal d’aplicar un anàlisi extern, especialitzat i objectiu. 5 dels 19 projectes presentats no han superat la nota mínima i han quedat exclosos de la subvenció.

D’acord amb la convocatòria de les ajudes, els principals col·lectius destinataris són les dones, persones treballadores, la infància i la comunitat LGTBI. Les línies de treball són el dret a l’educació i a la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la cultura de pau, entre altres.