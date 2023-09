Foto: Paeria

La Paeria instal·larà Punts Lila Rainbow aquest cap de setmana en tres espais de la ciutat amb motiu de les Festes de la Tardor. Els punts s’ubicaran els dies 28, 29 i 30 de setembre a la Plaça de la Panera, la Plaça del Dipòsit i el Fossar de la Seu Vella, entre les 19.30 h i la 1.30 h de la matinada.

Al costat de cadascun hi haurà una carpa contigua que servirà “d’espai tranquil”, en el cas d’haver de realitzar alguna intervenció concreta. Els Punts Lila Rainbow s’instal·len per atendre les demandes d’informació i atenció davant d’agressions sexistes en el marc d’aquest ambient festiu. Són espais d’informació, suport i assessorament que permeten crear un entorn segur d’atenció i acompanyament en cas de patir o presenciar una agressió masclista o LGTBIfòbica.

Un total de 6 agents facilitaran informació de la campanya de prevenció de les agressions sexistes, repartiran material sobre recursos i serveis especialitzats i atendran les persones que denunciïn qualsevol tipus d’agressió sexista o LGTBIfòbica. Així mateix, es distribuiran polseres amb el lema “Comptem amb tu” amb l’objectiu de crear un clima de tolerància zero a qualsevol forma de violència masclista i de comptar amb la corresponsabilitat i complicitat de totes les persones que participen de la festa.

La ubicació de Punt Lila Punt Rainbow comporta l’organització d’una sessió formativa a les comissions de festes respectives, personal de barra i altres persones interessades. La formació tracta sobre la dispensació responsable d’alcohol, prevenció d’actituds sexistes i el funcionament del protocol d’actuació en casos d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques.

La Regidoria de Polítiques Feministes, en col·laboració amb les Regidories d’Igualtat i de Salut, ha treballat aquesta acció, que s’inclou dins les 100 mesures que l’equip de govern desenvoluparà en l’eix de Ciutat Justa. El Punt Lila compta amb el finançament del Ministeri d’Igualtat- Fons del Pacte d’Estat contra la violència de Gènere.

Paral·lelament s’implementaran altres mesures complementàries, com ara el reforç de la presència de la Guàrdia Urbana a les zones de concert; el funcionament d’una línia extra d’autobús en horari nocturn i la distribució de targetes d’autobús gratuïtes per al jovent, amb la finalitat de reduir riscos per consums i violències.

NITS Q LLEIDA

A més, el projecte Nits Q Lleida ha previst dues intervencions preventives per als dies 28 i 30 de setembre, entre les 19 h i les 01 h. L’acció consisteix en una ruta itinerant pels diferents espais festius per sensibilitzar per un oci responsable i de qualitat i repartir material preventiu sobre el consum d’alcohol i altres drogues i conductes sexuals de risc.