@EP

La II Marató Vithas Lleida del diumenge 15 d'octubre ha superat els 200 atletes inscrits i s'espera "un increment significatiu" fins a l'últim dia per registrar-se, divendres 6, informa Vithas en un comunicat.

La competició s'ha presentat aquest dimarts amb el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; el regidor d'Esports, Jackson Quiñonez; el director gerent de Vithas Lleida, Josep Morera; i el president de l'Associació Esportiva Marató de Lleida, Sisco Larrull.

El punt de sortida i arribada serà la plaça de la Llotja, davant del Centre Mèdic Vithas Lleida, patrocinador principal d'un esdeveniment "que celebra la salut, la inclusió i l'esperit esportiu".

Aquest any hi ha recorreguts de 42.195 metres, 10 quilòmetres i, com a novetat, un de 5: la sortida de la marató principal es donarà a les 8.30, i les modalitats de 5 i 10 quilòmetres començaran des de les 9.15.

JORNADA PRÈVIA



La jornada prèvia, el dissabte 14 d'octubre, es dedicarà a les curses infantils i de Special Olympics, per afavorir "la diversitat i la inclusió a l'esport".

El delegat Crespín ha considerat aquesta marató com a referent en l'àmbit esportiu nacional per ser "exemple de la unió d'esport, salut i comunitat", i el regidor Quiñonez ha afirmat que es posa Lleida al mapa, fomentant el turisme i l'economia local.

Morera (Vithas Lleida) ha dit que patrocinar la marató reflecteix un compromís amb la salut i el benestar social, i també la voluntat de "donar suport a la societat lleidatana i al seu teixit associatiu", i Sisco Larrull (Associació Esportiva Marató de Lleida) ha confiat a consolidar l'esdeveniment a la segona edició.