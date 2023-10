El govern municipal ha presentat als grups municipals la proposta d'ordenances fiscals per a l'any 2024 i ara iniciarà les negociacions per aconseguir els suports necessaris per a la seva aprovació al ple extraordinari del proper dia 18, ha anunciat avui la tinenta d'alcalde de Bon Govern, Carme Valls.

Carme Valls i Pilar Bosch @ep

La proposta planteja reduir un 1% el tipus impositiu del principal tribut local, l'Impost de Béns Immobles urbà (IBI). “Creiem que és un pas important. És una reivindicació que feia la ciutadania des de fa temps i que ha estat escoltada”, ha explicat Valls, que ha estat acompanyada a la presentació del document per la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch .

També es modificarà el calendari de pagament dels rebuts domiciliats de l'IBI, per evitar que hi hagi un rebut a l'agost, un mes en què a les famílies se'ls fa pesat fer front a pagaments, ha dit Valls. Així mateix, s'hi incorpora la possibilitat de domiciliar els pagaments sense fraccionar.

Els altres tributs tenen un tractament diferenciat. D'una banda, es congelen la resta d'impostos municipals, els de vehicles, plusvàlua, activitats econòmiques (IAE) i el de construccions i obres (ICIO).

Quant a les taxes, es mantenen sense cap increment les que estan vinculades a l'activitat econòmica, com són les de mercats i control d'activitats. Tampoc no pugen les de clavegueram, serveis educatius (es plantejarà una proposta per al proper curs al gener), activitats en l'àmbit dels serveis a les persones i l'ocupació, guals, per la utilització de sales i pels espais en vivers de empresa, entre d'altres.

En canvi, s‟aplica l‟actualització de la inflació segons la mitjana de l‟IPC de Lleida i Catalunya, que equival a un increment del 5,8%, a les taxes vinculades a la prestació de serveis, després de dos anys sense increment, ha afirmat la regidora. Són les següents:

Tramitació d'expedients i llicències

Llicències autotaxi

Publicitat dinàmica

Recollida i tractament de residus

Cementiri

Retirada de vehicles

Serveis de Guàrdia Urbana

Horts

Serveis de protecció d'animals

Serveis Esportius

Estacionament de vehicles a la zona blava

Ocupació de via pública

Ocupació del subsòl

Preu públic de recollida i gestió de residus comercials

Preu públic d'anàlisis clíniques

“Hem volgut que les ordenances siguin atrevides i posar en marxa una sèrie de mesures que premiïn qui té complicitat amb la ciutat, qui col·labora amb el medi ambient i tots aquells i aquelles que creuen a la nostra ciutat i, per tant, contribueixen al creixement econòmic . Volem demostrar que creiem en el comerç de proximitat i en aquells barris que han estat oblidats”, ha declarat Valls.

Bonificacions al Centre Històric i barris amb dèficit comercial

La proposta d'ordenances també incorpora una nova bonificació del 50% per les obres per a la implantació de nous comerços a barris amb dèficit comercial, com poden ser els Magraners, el Secà o la Mariola. La regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, ha destacat que té com a objectiu incentivar lactivitat comercial en aquestes zones.

A més, s'inclouen canvis en les bonificacions a l'impost de construccions i obres, que a més canvia de règim de declaració a autoliquidació. Així, la bonificació per rehabilitació d'habitatges al Centre Històric passa del 50 al 75% i la bonificació per obres al Centre Històric en locals d'empreses de nova creació passa del 25 al 50%.

Recollida i tractament de residus

Durant l'any 2024 està previst començar a implantar les bonificacions i recàrrecs a la taxa de recollida i tractament de residus per als veïns i veïnes de les zones de la ciutat on està implantada la recollida domiciliària porta a porta.

El govern proposa començar a aplicar el 2024 la reducció de la tarifa en un 20% per als usuaris que reciclen com a toca. Per als que no ho fan, es proposa posar en marxa campanyes informant de quins són els seus registres i de l'increment que això suposaria en el rebut (40%), que començarà a aplicar-se l'any 2025.

Valls ha assenyalat que cal reflexionar sobre els motius que fan que hi hagi gent que no recicla com toca i que caldrà fer un esforç en educació “per dir-los-hi que no ho estan fent bé”. A partir d'ara es farà un nou estudi ia les persones que no arribin a les taxes mínimes de reciclatge se les advertirà el proper any que el 2025 hauran de pagar recàrrec.

Taxa per tinença d'animals

S'elimina la taxa per tinença d'animals, que no s'ha arribat a aplicar, i la regulació vinculada.