Recorregut / Paeria

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Guàrdia Urbana de Lleida informa de les diferents afectacions de trànsit que es realitzaran a Lleida, el proper diumenge, dia 15 d’octubre, amb motiu de la 2a Marató Ciutat de Lleida, una cursa de 42 km que transcorrerà per vies urbanes de Lleida i vies interurbanes fins a la localitat de Benavent de Segrià, passant per Torre-serona.

A més, coincidint amb la Marató, també es realitzaran dues curses més, de 10 i de 5 km, que sortiran 45 minuts desprès de la Marató i que compartiran trams del recorregut inicial de la Marató.

El recorregut de la 2a Marató Ciutat de Lleida s’iniciarà a les 08:30 h des de la Llotja i farà el perímetre posterior, Av. Tortosa, Av. Segre, Av. Francesc Macià, Rambla Ferran (gir a l’alçada del C/ Anselm Clavé), Rambla Ferran, Av. Blondel, Av. Madrid (gir 180º a pas de vianants previ a Pl. Espanya), Av. Blondel, Pont Vell, Av. Garrigues, Dra. Castells (gir 180º abans de v. Estudi General), Dra. Castells, Av. Garrigues (dir. Bordeta, gir 180º abans de C/ Agustins), Av. Garrigues, Av. Alacant, C/ Camí de Picos, rotonda Canal sentit normal, Av Victoriano Muñoz, Camí de Granyena, Vial Pont de Pardinyes (dir. Polígons), C/ Josep Baró i Travé (gir 180º a zona NAYOX), C/ Josep Baró i Travé, dir. Pont de Pardinyes, calçada dreta fins cruïlla Av. Tortosa, C/ Baró de Maials (calçada Esquerra fins pas de vianants C/ Comtes d’Urgell (gir 180º) C/ Baró de Maials, Av. Tortosa (calçada dreta), Av. Pearson, fins rotonda inclosa Pl. Font i Quer, Av. Pearson, Av. Tortosa, Rambla Corregidor Escofet, Av. Prat de la Riba / C-12 fins rotonda sortida dir Corbins (sense envair-la, gir 180º), Av. Prat de la Riba, Rambla Corregidor Escofet, C/ Rosa Parks, Ctra. LP-9221, C/ Gran (Llívia), C/ Grealó (sentit contrari), C/ Antoni Vilaplana (carril Esquerra, dret lliure veïns), C/ Gran, Ctra. LP 9221 Torre-serona, Benavent de Segrià (gir 180º), LP-9221, C/ Rosa Parks, C/ Enric Pubill “Lo Parrano”, Rambla Corregidor Escofet, Pl. Països Catalans, Av. Balàfia (gir 180º a pas de vianants previ a Pl. França), Av. Balàfia, Pl. Països Catalans, Rambla Corregidor Escofet, Av. Tortosa, C/ Baró de Maials (sentit normal, fins C/ Comtes d’Urgell on faran gir 180º), C/ Baró de Maials, Av. Tortosa sentit normal fins pas de vianants previ a rotonda de l’Av. del Segre (gir 180º), Av. Tortosa (entrada a pati Llotja després de parada de BUS) i direcció a la zona de META, també a la zona de la Llotja, davant VITHAS.

RECORREGUTS DE LES CURSES DE 5 I 10 KM:

Cursa de 5 km : Sortida a les 09:15 hores des de la Llotja fent el perímetre posterior, Av. Tortosa, Av. Segre, Av. Francesc Macià, Rambla Ferran (gir a l’alçada del C/ Anselm Clavé), Rambla Ferran, Av. Blondel, Av. Madrid (gir 180º a pas de vianants previ a Pl. Espanya), Av. Blondel, Av. Segre, Av. Tortosa (entrada a pati Llotja després de parada de BUS) i direcció META davant VITHAS.

Cursa de 10 km : Sortida a les 09:15 hores des de la Llotja fent el perímetre posterior, Av. Tortosa, Av. Segre, Av. Francesc Macià, Rambla Ferran (gir a l’alçada del C/ Anselm Clavé), Rambla Ferran, Av. Blondel, Av. Madrid (gir 180º a pas de vianants previ a Pl. Espanya), Av. Blondel, Pont Vell, Av. Garrigues, Dra. Castells (gir 180º abans de v. Estudi General), Dra. Castells, Av. Garrigues (dir. Bordeta, gir 180º abans de C/ Agustins), Av. Garrigues, Av. Alacant, C/ Camí de Picos, rotonda Canal sentit normal, Av Victoriano Muñoz, Camí de Granyena, Vial Pont de Pardinyes (dir. Polígons), C/ Josep Baró i Travé (gir 180º a zona NAYOX), C/ Josep Baró i Travé, dir. Pont de Pardinyes (a l’alçada del Pont a calçada sentit contrari o proper a Llotja), Av. Tortosa, accés zona Llotja carril Meta fins davant VITHAS.

AFECTACIONS DES DE LES 8H DEL MATÍ I FINS AL FINAL DE LA CURSA (sobre les 14.00 h)

Per a poder facilitar l’activitat esportiva i garantir la seguretat de les persones que hi participen, sobre les 8:00 hores i fins el pas del vehicle que marca el fi de la cursa, hi ha previstos, de manera general, els següents desviaments:

Tall de trànsit des de la rotonda de l’Av. de la Indústria, no podran accedir els vehicles sentit Pont de Pardinyes.

Tall de trànsit al Camí de Granyena.

Tall Av. Tarradellas, des de Ctra. LL-11.

Tall C/ Victoriano Muñoz, des de la Ctra. LL-11

Tall del Carrer Princep de Viana i C/ Anselm Clavé, des de la cruïlla de l’Av. Prat de la Riba i C/ Comtes d’Urgell. Es permetrà accés a vehicles i taxis fins estació Lleida–Pirineus (estacionament zona blava).

Tall de l’Av. Garrigues des de la rotonda del C/ Agustins.

Tall del C/ Dra. Castells així com afectacions a l’Av. València.

C/ Baró de Maials, tallat des del C/ comtes d’Urgell veient-se afectades totes les vies transversals.

Rambla Corregidor Escofet, tallat al trànsit amb la seva totalitat. Es permetrà el creuament quan les condicions ho permetin.

Av. Balàfia, afectada amb la seva totalitat des de Av. Torrevicens fins la Pl. França.

També es tallaran els carrers secundaris que creuin el circuït de la cursa durant el pas dels corredors, en cruïlles anteriors.

Quan hagi passat la fi de cursa per les diferents cruïlles, s’anirà normalitzant el trànsit de manera ordenada i sempre que no es comprometi o afecti a zones de pas consecutives.

En trams i moments en que el gruix de corredors i corredores ho permeti, es permetrà el creuament de vehicles, de manera transversal i mai incorporant-los al recorregut de cursa.

AFECTACIONS I RECOMANACIONS PER ZONES :

Barri de Noguerola-Segre:

Per les característiques i recorregut de la cursa hi haurà afectacions generalitzades a la mobilitat principalment al barri de Noguerola-Segre, marge dret del Riu Segre fins plaça Espanya (Eix Av. Madrid, Av. Blondel, i Av. Segre, Rambla Ferran, Pl. Berenguer IV), i amb més estona als barris de Pardinyes i Nova Balàfia.

Si es vol creuar el riu, caldrà fer-ho pel Pont Nou i Pont de la Universitat (sense cap afectació).

Cappont:

No es podrà sortir dels guals ni llocs d’estacionament que estiguin dins del pas de cursa, durant el pas de la mateixa. Es permetrà creuament quan les condicions ho permeten.

Avinguda del Segre i adjacents:

S’habilitarà circulació per l’interior procedent de l’Av. del Segre (únicament sentit C/ Riquer) pel carrer Comerç, C/ Maria Sauret, C/ Lluís Roca (únicament sentit Pl. Noguerola, i des d’allí es podrà sortir del barri pel carrer Comerç direcció la Pl. Berenguer IV per incorporar-se únicament direcció Pl. Europa.

Pardinyes:

No podran sortir dels guals ni llocs estacionades dins del pas de cursa i durant el pas de la mateixa. Es permetrà creuament si les condicions ho permeten.

S’aconsella sortir del barri per l’antiga carretera de Corbins direcció A-2 per a circumval·lar la ciutat.

Eixos per circumval·lar la cursa:

La resta de zones de la ciutat disposaran dels eixos principals com Av. Estudi General – Av. Catalunya – Rambla d’Aragó – Av. Balmes – Av. Rovira Roure, Av. Prat de la Riba fins C/ Baró de Maials en direcció nord, Av. Alcalde Porqueres i Gran Passeig de Ronda per circumval·lar la ciutat per la part sud.

Autobusos:

La circulació dels autobusos urbans quedarà molt afectada donat la impossibilitat de circular el tram comprés entre l’av. de Les Garrigues i la Rambla Ferran. També quedarà impossibilitat a la circulació el Pont de Príncep de Viana i el Pont de Pardinyes.

Els autobusos de línia regular que surtin o entrin al baixador de l’av. de Blondel no ho podran fer durant la primera part de la cursa, entre les 8 i les 10’15 hores aproximadament.