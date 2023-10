Foto: Paeria

L’àrea d’Inclusió Social, el servei d’acollida de dones i el Casal de la Dona de la Paeria de Lleida treballen en sengles projectes d’Art-teràpia que segueixen persones vulnerables i dones que han estat víctimes de violència.

En el cas de l’Àrea d’Inclusió, la terapeuta, Maria Letizia Cipriani, realitza aquests mesos d’octubre i novembre, al Centre Municipal de persones grans de Santa Teresina, un projecte en què participen 14 persones adultes que resideixen als habitatges d’inclusió social, a l’allotjament d’urgència Jericó o que són usuàries del menjador social i participen a les activitats de La Saleta de la Panera.

Les sessions d’Art-teràpia proposen exercicis de creació com a vehicle per a l’expressió i l’alliberament, tot generant un diàleg estètic i de presa de consciència entre les persones que hi participen. En el procés, l’obra s’enriqueix en base a les diferents mirades que integra i també es treballa un espai d’escolta per a desenvolupar sentiments de culpa, ràbia, o tristesa que permeten tornar a l’apoderament, a la tendresa o a la noció d’espai vital.

Cipriani, arteterapeuta trandisciplinària que ha treballat amb persones vulnerables, cuidadors, oncologia pediàtrica o violència de gènere, condueix el treball i va armant un espai que crea vincles entre ella mateixa i les persones que participen al taller tot creant un espai segur per deixar anar temes, records o sentiments.

L'Art-teràpia acompanya cada persona, al seu ritme, perquè recuperi el poder personal que el pugui portar al canvi i a la integració en la comunitat, d’una manera diferent.

D’altra banda, el projecte DONA FORMA ‘Dona, ceràmica i art’ es realitza des del servei d’acollida a dones i llurs filles i fills en situació de violència masclista.

Un total de 12 dones participen en les 8 sessions es duen a terme de manera grupal i amb una alta implicació participativa. El taller centra el seu objectiu en l’apoderament d’aquestes dones que, en algun moment de la seva vida han patit una situació de violència masclista.

A través de l’art i de la mà de la art-terapeuta Núria Aguilà es treballa la millora de l’autoconcepció de les dones, tot oferint un espai segur i de confiança on aprenen a valorar-se i a construir una nova realitat.

També en aquest cas, l’art esdevé l’eina per a la seva transformació personal i la superació personal.