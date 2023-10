Un moment de l'acte de record. Foto: Paeria

Lleida va tenir un acte de reconeixement, el passat dilluns 30 d'octubre, per al pianista Ricard Viñes coincidint amb el 80è aniversari de la seva mort. El músic lleidatà ha centrat el tradicional acte que la Paeria organitza al Cementiri Municipal en motiu de la festivitat de Tots Sants. Coincidint amb aquesta efemèride s’ha descobert la seva estàtua que ha estat rehabilitada i tindrà aquesta ubicació definitiva.

Les autoritats van presidir l’homenatge, tot recordant la seva destacada carrera internacional i posant de relleu la vinculació que sempre va mantenir amb la seva ciutat natal.

Durant el transcurs dels parlaments Màrius Bernadó, professor d’Història de la Música de la Universitat de Lleida i director del Servei Cientificotècnic Laboratori de Musicologia i de l’Aula de Música, ha posat de relleu la figura de Ricard Viñes i de com mai va perdre de vista quin era el seu origen i la seva estima per Lleida. De fet, ha destacat Bernadó, l’Arxiu Municipal de Lleida conserva el seu llegat en què es troba tota la documentació tant personal com professional, i també la Universitat de Lleida va rebre una donació.

En aquest sentit, Bernadó ha explicat que s’ha començat a treballar en la commemoració del 150è aniversari del seu naixement que se celebrarà l’any 2025.

Per la seva part, l’alcalde Larrosa ha destacat que “l’Ajuntament de Lleida ha centrat el tradicional acte al Cementiri Municipal en motiu de Tots Sants en Ricard Viñes en una de les figures més importants de Lleida, reconegut arreu i tot un referent com a pianista”. “Lleida és una ciutat capital en molts sentits, i també ho és en l’àmbit de la música. Amb la col·locació de l’estàtua que el recorda al Cementiri Municipal, afegim un nou atractiu patrimonial a la ciutat i incorporem un altre espai d’homenatge a Ricard Viñes, juntament amb la plaça que porta el seu nom i, també, la sala principal del Teatre de la Llotja, així com el concurs internacional de piano”.

A l’acte d’homenatge també ha assistit el subdelegat del Govern, José Crespín; Carme Grassa, patrocinadora del concurs Internacional Ricard Viñes, i la cap del servei de l’Arxiu Municipal, Iolanda Enjuanes.

L’homenatge ha finalitzat amb l’actuació del Viñes Piano Duo, integrat per Marta Castelló i Enric Prió, ambdós pianistes professors del Conservatori de Lleida. Han interpretat dues peces composades per Ricard Viñes, que han estat arranjades pel compositor targarí, també professor del Conservatori, Ramon Andreu, amb el finançament de M. Carme Grasa, ex directora del Conservatori. Les peces que s’han escoltat han estat “En Verlaine mineur” i “Menuet spectral”.