La Conselleria de Cultura de la Generalitat , la Fundació La Caixa i el Bisbat de Lleida han finançat la restauració de l'església Sant Llorenç de Lleida, que ha finalitzat aquest dijous i ha tingut un cost de 975.000 euros mitjançant el Programa Temps de Gòtic.

Els treballs han acabat després de 10 mesos i deixen un monument "en condicions òptimes de seguretat" i llest perquè la ciutadania el pugui gaudir en tota la seva plenitud, informa el departament en un comunicat.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Duran, i el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, han visitat aquest dijous el monument.

Les obres de restauració s'han centrat en la consolidació d'elements amb "patologies estructurals" , en la conservació i restauració de les voltes i els paraments interiors, a l'escala del campanar, les cobertes, a les façanes i al retaule de Santa Úrsula.

Garriga ha reivindicat l'església com a "un dels símbols més emblemàtics de la ciutat de Lleida, una icona de gran valor arquitectònic i històric", així com un espai de trobada per a veïns i visitants de la ciutat.