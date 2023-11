Una vintena de dones participen al Taller d'Autodefensa Feminista / Paeria

La tinent d’alcalde de Polítiques Feministes, Carme Valls, va assistir aquest dimarts al taller d’Autodefensa Feminista que s’imparteix en el marc del programa ‘Activa’tal Casal’ del Casal de la Dona de l’Ajuntament de Lleida.

Per aquest curs 2023 – 2024 el taller agafa un caire itinerant i s’ofereix a les entitats de dones dels diferents barris de Lleida, per afavorir i facilitar la participació del major nombre de dones possible i evitar dificultats de desplaçament.

El taller d’Autodefensa Feminista impartit per Paula Ibáñez, educadora social i monitora de lleure infantil i juvenil amb experiència en temes de gènere i salut afectiva i sexual, se centra en l’objectiu de treballar com augmentar la seguretat de les dones i com adquirir eines per a l’apoderament enfront la violència sexista psicològica i física.

La tinent d’alcalde, Carme Valls, ha explicat que “l’autodefensa feminista reforça la seguretat i l’autonomia de les dones en general, per això, aquest taller està pensat per a millora la connexió entre el cos i la ment, augmentar l’autoestima i la capacitat de respondre davant d’agressions masclistes”.

Les sessions consten de dues parts, d’una banda, es treballen aspectes psicològics de la violència, l’autopercepció d’una mateixa i la millora de l’autodefensa des d’un pla més mental o verbal, a través de diferents dinàmiques i debats sobre diferents temes o situacions viscudes i exercicis. De l’altra, es fa un treball d’aspectes més pràctics o físics a l’hora de defensar-se, en els quals es treballa la forma física de les assistents, s’aprèn la tècnica bàsica per lluitar i nocions bàsiques d’arts marcials i autodefensa.

El taller s’ofereix en format de sis sessions d’hora i mitja cada una, sis dimarts consecutius, a la seu de l’entitat que sol·liciti el taller. Els dies 7, 14, 21, 28 de novembre i 5 i 12 de desembre, de 18 a 19.30 h, es farà al Centre Cívic de Cappont a petició de l’Associació de l’Àrea de la Dona de Cappont i de la vocalia de la dona de l’Associació Veïnal de Cappont.

El taller d’Autodefensa Feminista, és una activitat que està finançada amb els fons del Pacto de Estado contra la violencia de genero del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.