Una vista aèria del Turó de la Seu Vella. Foto: Paeria de Lleida

Lleida començarà, la setmana del 20 de novembre, les tasques del projecte renaturalització i creació d’un refugi climàtic a la Seu Vella, incloses dins el projecte URBAN-NAT Lleida, finançat amb fons NextGenerationEU , que incorpora accions com el condicionament de passejos ombrats, la creació d’una bassa naturalitzada, l’estabilització de talussos i la millora de la vegetació, amb la plantació de 178 arbres i més de 2.000 plantes.

El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha fet un recorregut pels diferents espais del Turó on es treballarà i ha destacat l'aposta de la Paeria per "transformar el nostre paisatge i avançar en aquesta ciutat amable, que canvia la forma d'entendre el seu espai públic", amb actuacions com aquesta i d'altres incloses en el projecte URBAN-NAT, com la creació de senders verds en diferents punts de la ciutat.

Pel que fa a l'obra de la Seu, Larrosa ha assenyalat que permetrà la millora paisatgística del Turó i ajudarà també la candidatura del monument i el seu entorn com a Patrimoni Mundial de la Unesco. “S'ha fet una gran feina en els últims 30 o 40 anys al voltant del Turó de la Seu Vella i cal seguir avançant. Aquesta és una gran oportunitat per aprofundir en els espais verds que embolcallen el principal monument de la ciutat. Volem que la gent s'hi trobi, passegi i gaudeixi, i estarem molt amatents al resultat final de la vessant que dona al riu perquè és la imatge de la ciutat”, ha assegurat.

Aquesta actuació forma part de l’estratègia que està seguint la regidoria de Sostenibilitat de promoure projectes de renaturalització d’espais a la zona urbana i periurbana i la seva interconnexió, per a contribuir a la seva conservació i a l’augment de la biodiversitat, amb la voluntat de contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic.

A més d'ampliar i millorar la massa vegetal, es tracta de diversificar les espècies d'arbrat i arbustives, promovent l’ús d’espècies autòctones i aquelles que s’adapten millor; substituir gespes d'alt consum hídric per prats naturals; millorar la gestió de la poda; implantar la gestió integrada de plagues; i altres mesures que contribueixin a naturalitzar i enriquir la biodiversitat autòctona dels espais verds urbans.