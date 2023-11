Inauguració del centre / Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa avui un Centre Jove de Salut Sexual, un espai d’assessorament i d’acompanyament als joves en temes de sexualitat. L’objectiu d’aquest nou recurs és promoure l’educació sexual entre els joves de Lleida i oferir un espai d’atenció sexual i afectiva amigable, accessible i confidencial que sigui la porta d’entrada al sistema sanitari.

La regidora de Persones Grans, Salut i Consum de l’Ajuntament de Lleida, Anna Miranda, acompanyada de la vicepresidenta 2a de la Diputació de Lleida, Sandra Castro, han encapçalat avui la inauguració del nou centre jove de salut sexual, ubicat al carrer Nou del Centre Històric de Lleida.

Miranda ha destacat que "aquest projecte el va iniciar l´anterior mandat i l´actual equip de govern psc-units l´ha continuat desenvolupant" i "en el futur, si és necessari, ampliarem serveis". També ha explicat que "els edificis i els equipaments són importants però encara ho són més les persones que hi treballaran i donaran servei", fent referència a l´infermera que ha contractat recentment la Paeria per dur a terme la tasca d'educació en salut sexual dels joves de Lleida i altres tasques de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. "S'ha treballat en elaborar protocols de coordinació i derivació aixi com protocols sanitaris imprescindibles per a l'obertura del centre i optimització de recursos", ha remarcat la regidora.

"Es importantissim el treball transversal i en xarxa amb les diferents arèes municipals com educació, joventut i feminismes, aixi com amb el Departament de Salut amb programes com la Tarde jove, Salut i Escola, Centre de Salut Mental infantojuvenil...I també amb les entitats i el Departament d´Educació amb qui tenim previstes formacions", ha conclòs Miranda.

El nou centre s’adreça, preferentment, al col·lectiu adolescents i joves de fins a 30 anys de la província de Lleida i a la població vulnerable pel que fa a la incidència d’ITS. S’inclouen també les persones amb diferents diversitats. El nou espai, que és gratuït, comptarà amb un equip de professionals sanitaris i socials, com una infermera municipal a jornada complerta i altres professionals sociosanitaris. Les consultes seran presencials de manera individual o en grup i amb cita prèvia o sense i també es disposarà d’atenció telefònica i telemàtica. L’horari d’atenció al públic serà dilluns i dijous de 9 a 16 hores i dimarts, dimecres i divendres de 14 a 19 hores. L’horari estarà obert a possibles modificacions depenent de les demandes dels usuaris del centre, dels recursos existents a la ciutat i dels professionals que hi treballin.

Els principals serveis del centre estaran relacionats amb: