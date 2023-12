Foto: Ajuntament de la Paeria

La Comissió Informativa de la Capital Cultural i de les Oportunitats, en la darrera sessió de l’any, ha donat compte de l’atorgament de diverses subvencions de la regidoria, per un import de 205.000 euros, destinades a la digitalització i la promoció del sector empresarial i comercial. Les ajudes s’han distribuït en dos apartats: les nominatives i previstes al pressupost a entitats comercials de la ciutat (50.000 €) i les que s’atorguen en règim de concurrència competitiva, amb ajuts per la digitalització de l’activitat empresarial a la ciutat (s’han concedit a 70 sol·licituds per un import de 105.000 €) i ajuts per a la promoció i la dinamització de l’activitat comercial (50.000 €).



En la comissió, s’ha explicat la col·laboració amb les associacions de comerciants per a la campanya de Nadal, per atendre les necessitats i les demandes. S’ha donat suport econòmic per engalanar i col·locar llums a diferents zones de la ciutat, s’ha coordinat el servei d’electricitat i s’ha recollit l’activitat proposada per les diferents entitats, que s’ha inclòs al programa unitari especial de Nadal que ha publicat la Paeria.



Un dels apartats inclosos al programa i que s’ha detallat a la comissió han estat els Mercats de Nadal: el de Sant Llúcia, el de Nadal -amb la participació de la parada solidària-, de l’Hort, de la Rambla i de les Idees, així com les parades d’alimentació que també s’instal·len a la via pública, com xurreries o creperies.



Encara en aquest àmbit, s’han exposat accions que tenen en marxa o s’han realitzat darrerament, com la nova jornada de Finançament, el programa Emprèn Bio 4.0, la sessió informativa per a la promoció dels APEUs a la ciutat, la jornada empresarial “Aplicacions F Limitacions de la intel·ligència artificial a l’empresa”, l’acció formativa “claus per dur a terme una adequada investigació comercial” o la campanya “El paper de la ciència” amb l’IRBLleida i entitats comercials de la ciutat.



Activitat cultural



De l’àrea cultural, s’ha informat de la campanya de Nadal 2023 que aglutina en un programa unitari les propostes que s’ofereixen fins a principis de gener a la ciutat. LaTemporada Lleida també té en marxa la nova programació, que ja es pot consultar al seu web; el Museu Roda Roda exposa nova peça del trimestre, un Citroën B2 Torpedo, i el Museu de l’Aigua, al Molí de Sant Anastasi, acull l’exposició temporada “Ou o gallina”, una exposició temporal feta en col·laboració amb el col·legi El Carme de Lleida.

A més de donar compte del conveni amb la Fundació Julià Carbonell, s’ha parlat, entre altres, de la presentació de sol·licitud a la subvenció per a la redacció de projectes d’obra d’equipaments culturals de titularitat municipal per al 2023-25 amb projecte d’obra de biblioteca municipal de nova planta al c/ Cristòfol de Boleda, al barri Joc de la Bola.

Balanç de la Biblioteca municipal de Pardinyes



A la Comissió Informativa, s’ha fet balanç de l’activitat de la Biblioteca municipal de Pardinyes, que fins a finals de novembre, ha registrat 12.634 persones. Els dos darrers anys, l’espai ha increment el número de visites (un 40%)i de préstec de documents (un 50%). Aquest 2023 s’han iniciat dos grups de lectura: un infantil i un altre d’adults. S’ha recuperat la Supernit a les biblioteques, iniciativa conjunta amb TV3, el Departament de Cultura i el Servei de Biblioteques de Catalunya, que té lloc al maig, i s’ha continuat fent la Roda de contes, amb la Biblioteca Pública de Lleida i al Sala de lectura de Sucs. Entre altres, la Biblioteca municipal de Pardinyes ha acollit l’exposició “Vallverdú, Horitzó”, en el marc de l’Any Vallverdú.

Activitats vinculades a l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat



El tema principal que s’ha tractat de la Regidoria de Festes ha estat el programa d’activitats al voltant de que tanca el 2023 i també obre el primer cicle festiu de l’any. La Factoria dels Reixos, que en la seva 4a edició incorpora algunes novetats com la ubicació al Teatre de Llotja, amb deu representacions els dies 2 i 3 de gener.

Com es recull al programa de Nadal, està indicat on es poden trobar les bústies reials, als centres cívics, a la Paeria i la Casa dels Gegants, i l’itinerari del Gran Camarlenc, que s’aturarà a les seus de les associacions de veïns i altres col·lectius de la ciutat. Les famílies poden consultar com es fa el sorteig per participar en la Cavalcada dels Reis d’Orient, que es farà el divendres 5 de gener a la tarda, amb sortida de l’estació de Trens Lleida – Pirineus i arribada a la Paeria. Al llarg del recorregut, hi haurà espais inclusius degudament senyalitzats.