La quarta tinenta d?alcalde de l?Ajuntament de Lleida, Carme Valls, l?alcalde, Fèlix Larrosa, i la líder de Junts, Violant Cervera, signen l?acord per al Pressupost. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

El govern municipal de Lleida (PSC) i el grup de Junts a la Paeria han pactat aprovar el Pressupost del 2024, ha informat el consistori en un comunicat aquest divendres.

L'alcalde Fèlix Larrosa; la quarta tinenta d'alcalde, Carme Valls, i la líder del grup de Junts, Violant Cervera, han signat l'acord que incorpora mesures noves per valor de 621.000 euros a la proposta de comptes municipals dels socialistes, que partia de 217 milions d'euros .

Entre els punts acordats es contempla l'impuls per a l'aprovació provisional del Pla de l'Estació a principis de 2024, un nou model per a la Fira, l'inici d'un expedient per crear el Museu d'Història de la Ciutat al barri de Cappont i la posada en marxa del Centre de Dia del mateix barri.

Així, l'Executiu de Larrosa, que governa en solitari amb nou de 27 regidors, tira endavant els primers pressupostos del mandat amb els cinc regidors de Junts, que entre el 2019 i el 2023 va formar part del govern en coalició amb ERC.

"Hem estat capaços després de deu anys de fer que l'espai que representa el grup de Juntos per Catalunya i el PSC es trobin amb l'objectiu d'avançar com a ciutat", ha dit Larrosa.

La líder de Junts i exconsellera de la Generalitat ha afirmat que els regidors del seu grup tenen la voluntat de ser “ser socis de la ciutat” i fer una oposició constructiva.