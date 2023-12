Foto: Paeria de Lleida

El paer en cap, Fèlix Larrosa, va visitar aquest dimecres l’Associació de Comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins i va mantenir una trobada amb la presidenta i la vicepresidenta de l’entitat, Pilar Agulló i Carolina Sans, per tal de parlar sobre els projectes de l’Ajuntament al barri i per escoltar les inquietuds dels associats.

Larrosa va explicar als comerciants que la Paeria té la voluntat d’iniciar durant aquest mandat la recuperació i musealització com a centre d'interpretació de les antigues termes romanes del carrer Cardenal Remolins, com una part del futur Museu d’Història de la Ciutat, a l’antiga farinera La Meta. Per a fer-ho possible, s’ha demanat una ajuda per a la rehabilitació del patrimoni històric dins de la línia del 2% cultural, que impulsa el govern de l’Estat. Els serveis tècnics municipals ja han començat a treballar en el projecte d’aquest futur espai, pendents de la concessió d’aquesta ajuda.

Aquesta actuació anirà lligada també a d’altres iniciatives de transformació urbanística que beneficiaran el barri de Noguerola-Estació, com són la pròxima obertura del Museu Morera, el desenvolupament del pla de l’estació i la reforma de la Rambla Ferran, entre d’altres, ha destacat l’alcalde Larrosa, qui ha estat acompanyat en la visita per la tinent d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls.